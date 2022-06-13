《經濟通通訊社１３日專訊》政府公布第二階段消費券計劃的發放詳情，ＷｅＣｈａｔ
Ｐａｙ ＨＫ表示，已準備就緒，全力支持及配合政府派發電子消費券，將推出一系列「加強版
」消費券加碼獎賞計劃，讓消費券增值至最大優惠化，推動全港市民積極使用消費券，攜手進一
步促進本地經濟復甦，同時亦會繼續著手加強與本地商戶合作，推出更多商戶優惠以接入更多香
港本地商戶，全方位照顧用戶衣食住行各方面的生活所需。（ｂｎ）
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13/06/2022 18:18
【紓困措施】ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推「加強版」消費券獎賞
《經濟通通訊社１３日專訊》政府公布第二階段消費券計劃的發放詳情，ＷｅＣｈａｔ
Ｐａｙ ＨＫ表示，已準備就緒，全力支持及配合政府派發電子消費券，將推出一系列「加強版
」消費券加碼獎賞計劃，讓消費券增值至最大優惠化，推動全港市民積極使用消費券，攜手進一
步促進本地經濟復甦，同時亦會繼續著手加強與本地商戶合作，推出更多商戶優惠以接入更多香
港本地商戶，全方位照顧用戶衣食住行各方面的生活所需。（ｂｎ）
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