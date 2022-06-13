《真知灼見－溫灼培》美國５月通脹８﹒６％，料短期難顯著回落

《真知灼見》上周最為市場矚目的消息，相信離不開美國公布的５月年通脹率（ＣＰＩ）攀

上８﹒６％，再刷出４０年新高。換言之，拜登政府又或聯儲局過去對打壓通脹的努力，包括豁

免中國３００多項進口貨品關稅，釋放戰略石油儲備到市場，以及於３月及５日分別加息２５基

點及半厘等，都未見成效。由於上周財長耶倫在國會聽證會上也得承認去年對通脹形勢作出了錯

判，並遭到國會議員指摘，現再加上通脹率突破高位，幾可肯定往後聯儲局在收緊貨幣政策上將

更積極。市場估計，於本港時間周四（１６日），７月份以至９月份議息會各加息半厘已無太大

懸念，更不排除於９月甚至早於７月的議息會有機會加一次７５基點。



令環球通脹前景更壞，是北京與上海再傳出有新疫情爆發，可能會再次影響供應鏈，使內地

商品輸往全球的供應變得緊張並推升價格。不要忘記，現在糧價雖高但仍未到最關鍵時刻；當夏

季烏克蘭的農產按正常情況應作收割，而屆時卻失收導致產量急降，相信全球糧價上升情況將顯

現得更嚴重，並將進一步推升全球包括美國通脹。所以美國通脹是否可於８﹒６％見頂現在仍然

難說，而即使見頂相信要顯著回落也不容易。



受惠於聯儲局加息因素，美國２年及１０年債券孳息率今早（１３日）於亞洲市場分別攀上

３﹒１５２６％及３﹒１７４２％；料這將會大大增加拜登政府的再發債成本，不利於美國經濟

發展。反觀美元，受惠於市場對聯儲局加息預期，而另邊廂歐央行的緩慢加息取向，美匯指數已

再次攀上１０４指數點之上，並似要再次挑戰５月１３日高位１０５﹒０１指數點。再看金價，

受惠於通脹，重上１８７５美元水平。



＊本周市場焦點央行議息＊



本周有四間央行議息，周四有聯儲局、瑞士央行及英倫銀行議息，周五（１７日）有日本

央行議息。面對８﹒６％高通脹率，料聯儲局本周加息半厘已無懸念，關注是聯儲局會否暗示７

月或９月議息會加息７５基點的可能性。至於英倫銀行，本周加息２５基點，把其息率推上

１﹒２５％亦是意料中事。英國加息不代表英國經濟強，只是面對９％通脹率其不得不加息；而

市場普遍相信，加息只會使英經濟面對更大壓力，對英鎊並非好事。瑞士的息率是全球最低，只

有負０﹒７５％，所以也不排除瑞士有機會於本周率先加息。至於日本央行，加息是近乎沒可能

，因日本政府的債務實在太龐大，佔其ＧＤＰ比重達２００％以上，這使其難於加息；重點觀察

是日央行會否把其１０年債息處於零的波幅範圍擴大，從而為日圓匯價帶來支持。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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