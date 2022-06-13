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即市新聞

13/06/2022 17:26

《創富理財－龔俊樺》下半年市場不明朗，ＥＳＧ主題或帶來新方向

　　《創富理財》歐元於上周公布５月份通脹數據，消費物價指數同比上漲８﹒１％，超過了市
場預期的７﹒８％，通脹水平再創歷史新高。通脹問題持續擴大的主因當然是能源成本高企，能
源價格增速明顯加快，從上月的３７﹒５％提高至３９﹒２％。歐盟已經對俄國原油禁運達成一
致意見，同意在年底禁止９０％原油進口，這預期將進一步推動通脹。能源價格帶來的通脹正波
及其他類別，食品、酒類與菸草價格年增７﹒５％，遠高於４月的６﹒３％。剔除食品及能源價
格，核心通脹率（Ｃｏｒｅ　ＣＰＩ）也增加至３﹒８％，距離歐洲央行２％目標通脹接近一倍


＊美元走勢強勁不利環球股市＊

　　雖然歐洲通脹問題十分嚴峻，但其加息步伐則十分保守。歐洲央行行長拉加德上周表示，在
７月和９月的會議上可能會各加息２５個基點，這代表在歐元在九月時的隔夜拆款利率由現時－
０﹒５％上升至０％。儘管歐元終於完結其負利率政策，但與美國的聯邦基金利率超過２％相比
，差距仍然甚遠。現時已發展國家的貨幣收緊速度不及美國，令美國利率增速明顯高於它們。而
新興市場因阻止匯率大幅眨值而需要大幅加息，這已經令經濟萎縮的風險不斷增加。這兩個因素
將令資金持續流入美元，從而為環球股市帶來不少陰霾。美匯強勁加上縮表帶來的流動性短缺將
是下半年環球股市的主要不明朗因素。

＊ＥＳＧ主題投資可為投資者帶來另一方向＊

　　在預期下半年全球股市處於不明朗下，投資者需要小心選擇投資工具，今次的文章會為大家
介紹近年新興的投資主題－「ＥＳＧ主題」。所謂「ＥＳＧ」是指環境
（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社會（Ｓｏｃｉａｌ）及管治（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ），而
ＥＳＧ投資就是指投資於重視ＥＳＧ概念的企業，例如推動綠色能源、積極推動性別平等及注重
社會責任等都能提升ＥＳＧ水平。「ＥＳＧ主題」的基金規模總值持續上升，近兩年更有明顯增
長，２０２１年第四季全球可持續基金資產規模總值已超過二萬六千億美元。「ＥＳＧ投資」除
了為投資者帶來高於指數的回報外，有研究顯示，高ＥＳＧ企業收益及系統性波動較低，
ＢＥＴＡ系數較低，市場波動性較大期間可能減低所面對風險。

＊ＥＳＧ投資忌單一個股　新能源主題基金或ＥＴＦ潛力大＊

　　ＥＳＧ元素具多樣性，評估方式非標準化，如果以ＭＳＣＩ　ＥＳＧ評分作為指標而投資個
股，投資者可能需要不時重整其投資組合，這除了衍生出交易費，更需要承受個別企業評分下跌
的風險，投資於ＥＳＧ主題應以「一藍子」方式分散風險。「ＥＳＧ投資」屬大題目，我們可以
當中再細分不同小主題。在歐洲正積極擺脫對俄國的天然氣依賴下，新能源發電及傳統發電企業
轉形將是未來發展趨勢。在中國，推動新能源發電已納入重點國策，並目標在「十四五」時期，
可再生能源發電量增長佔總體用電量增長超過五成，風電和太陽能發電量實現翻倍。因此，投資
者可多加留意新能源主題ＥＴＦ及基金納入考慮範圍。
《凱基亞洲研究部分析員　龔俊樺》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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