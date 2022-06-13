《創富理財－龔俊樺》下半年市場不明朗，ＥＳＧ主題或帶來新方向

《創富理財》歐元於上周公布５月份通脹數據，消費物價指數同比上漲８﹒１％，超過了市

場預期的７﹒８％，通脹水平再創歷史新高。通脹問題持續擴大的主因當然是能源成本高企，能

源價格增速明顯加快，從上月的３７﹒５％提高至３９﹒２％。歐盟已經對俄國原油禁運達成一

致意見，同意在年底禁止９０％原油進口，這預期將進一步推動通脹。能源價格帶來的通脹正波

及其他類別，食品、酒類與菸草價格年增７﹒５％，遠高於４月的６﹒３％。剔除食品及能源價

格，核心通脹率（Ｃｏｒｅ ＣＰＩ）也增加至３﹒８％，距離歐洲央行２％目標通脹接近一倍

。



＊美元走勢強勁不利環球股市＊



雖然歐洲通脹問題十分嚴峻，但其加息步伐則十分保守。歐洲央行行長拉加德上周表示，在

７月和９月的會議上可能會各加息２５個基點，這代表在歐元在九月時的隔夜拆款利率由現時－

０﹒５％上升至０％。儘管歐元終於完結其負利率政策，但與美國的聯邦基金利率超過２％相比

，差距仍然甚遠。現時已發展國家的貨幣收緊速度不及美國，令美國利率增速明顯高於它們。而

新興市場因阻止匯率大幅眨值而需要大幅加息，這已經令經濟萎縮的風險不斷增加。這兩個因素

將令資金持續流入美元，從而為環球股市帶來不少陰霾。美匯強勁加上縮表帶來的流動性短缺將

是下半年環球股市的主要不明朗因素。



＊ＥＳＧ主題投資可為投資者帶來另一方向＊



在預期下半年全球股市處於不明朗下，投資者需要小心選擇投資工具，今次的文章會為大家

介紹近年新興的投資主題－「ＥＳＧ主題」。所謂「ＥＳＧ」是指環境

（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社會（Ｓｏｃｉａｌ）及管治（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ），而

ＥＳＧ投資就是指投資於重視ＥＳＧ概念的企業，例如推動綠色能源、積極推動性別平等及注重

社會責任等都能提升ＥＳＧ水平。「ＥＳＧ主題」的基金規模總值持續上升，近兩年更有明顯增

長，２０２１年第四季全球可持續基金資產規模總值已超過二萬六千億美元。「ＥＳＧ投資」除

了為投資者帶來高於指數的回報外，有研究顯示，高ＥＳＧ企業收益及系統性波動較低，

ＢＥＴＡ系數較低，市場波動性較大期間可能減低所面對風險。



＊ＥＳＧ投資忌單一個股 新能源主題基金或ＥＴＦ潛力大＊



ＥＳＧ元素具多樣性，評估方式非標準化，如果以ＭＳＣＩ ＥＳＧ評分作為指標而投資個

股，投資者可能需要不時重整其投資組合，這除了衍生出交易費，更需要承受個別企業評分下跌

的風險，投資於ＥＳＧ主題應以「一藍子」方式分散風險。「ＥＳＧ投資」屬大題目，我們可以

當中再細分不同小主題。在歐洲正積極擺脫對俄國的天然氣依賴下，新能源發電及傳統發電企業

轉形將是未來發展趨勢。在中國，推動新能源發電已納入重點國策，並目標在「十四五」時期，

可再生能源發電量增長佔總體用電量增長超過五成，風電和太陽能發電量實現翻倍。因此，投資

者可多加留意新能源主題ＥＴＦ及基金納入考慮範圍。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

