《每周華語－黃溢華》企業、匯價、出入口、收購╱合併

《每周華語》全球通脹壓力可能持續升溫，美企業面對更大力度的加息幅度，不幸供應鏈至

少今年下半年不易有真正的改善，因而，年底前後的業績不易維持。當然，不少企業╱行業仍是

得益者，個大角度看，成本上升停不了，不利企業經營。１９７０年代，美國三大汽車企業不敵

日本汽車同業，以政治影響力推動日圓急升，可惜無針對自身問題，以失敗告終。



二戰之後，全球ＧＤＰ的經濟主軸由美國、西德及日本組成。國際貿易於二戰後全面起步，

出入口業必然與匯價水平有關。例如二戰之前，１美元兌２日圓。二戰日本全敗，美元兌日圓水

平被定為「３６０」水平至１９７０年取消金本位制度。「３６０」水平，對美國企業出口不太

吸引、理想，但二戰後，日本由美國管治，「美國化」之下，美國貨成為日本入口首選，美企出

口不一定因為「３６０」水平而吃大虧。１９５０╱１９６０年，由於韓戰及越戰等事件，日本

自身經濟復甦甚快。「３６０」水平，日圓甚「低」，多少對日本出口業打開生意大門，提升了

競爭力，１９７０╱１９８５年的１５年，三次大石油危機，美汽車三大企業因為「車子大」、

「用油多」，出口甚而本土大受打擊，美國企業未及轉型，但日本汽車業看準時機，推出「車子

細」、「用油少」的車子，大量出口美國巿場，售價便宜，因而「３６０」便成為美大企業焦點

。日圓「便宜」乃美戰後自身「提出」，有傳聞指一位美將軍枱上有一「圓規」，因而以「

３６０」（度）兌１美元為建議，戰後以１美元兌３６０日圓為匯水水平。但１９７０年步入匯

水自由浮動至今天，惟１９８０╱１９８５年大量美元流入美國股巿等等，「油元」不斷流入，

美股牛巿５年之久，而美元兌馬克及兌日圓狂升，更為利好日本出口車於全球的競爭力。美三大

企業出口汽車企業及出口商，因而各出招數，例如迫使美國政府於匯巿出手。Ｇ３（美國、西德

及日本）於１９８５年於紐約因而建成「Ｐｌａｚａ Ａｃｃｏｒｄ」，美匯須急下挫。消息一

出，三大央行及其他大中小央行力沽美元！美元兌日圓在出乎力度之大的干預之下，「一天」下

挫十多廿日圓乃成為當年匯市的「常態」。美出口業自然「合皮」，日本出口車自２５０╱

２８０日圓，不出兩年（１９８５╱１９８７年）便以１５０日圓水平左右的匯水出口，成本大

增。美汽車業多少得益，而其他出口業亦因為匯價而有更多利潤（匯水！賺外幣，兌換更多美元

）。人為的日圓狂升，１９８７年見失控，美元下挫，又再下挫之下，１９８７年年底又見大中

小央行入巿干預：狂買美元，＿美匯由低位反彈。



美元自１９７０年代初兌各主要貨幣自由浮動。「干預」匯巿多少不太成功，因為２００８

年之後，美汽車業倒閉，反見日本汽車業自１９８５到２００８年，面對日圓自２５０╱２８０

升至８３╱８５兌１美元，日本汽車出口業仍成功力壓成本及提升競爭力。可見匯水重要，但美

三大汽車企業未及真正壓縮成本（福利太好了）及提升競爭力，最終在「２００８」年的次按衝

擊，美汽車業便倒下。



由二戰前到二戰剛結束，日圓兌美元由「２」水平急貶值到「３６０」水平！１９８０年代

初在２５０水平徘徊，近日跌回「１３４」水平，日圓真的很低嗎？！企業生存靠自身的競爭力

為本。美企業於１９７０╱１９９０年承受不了「低」日圓。２０２２年有別１９８５年！近廿

年巿場大變，又多了中國大巿場，美企可放心一點了。



１９８０年代，美汽車業面對日本同業的競爭，失去很大的市佔率。１９８０年代的「

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｗｅｅｋ」，其中一期封面以「Ｔｏｒａ！Ｔｏｒａ！Ｔｏｒａ！」形容日

本攻打「美國汽車市場」。２００５╱２０１０年，Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍｏｔｏｒ倒閉，員工「

三代」接受訪問，自然極不「合皮」。「三代」在同一企業「工作」：「好！好！好！」，可惜

福利無「封頂」又「無新血」入企業，好事嗎？ＧＭ的太大、太大：罷工成為「易事」，最終股

東及工人「雙失」：而日車仍大賣。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

