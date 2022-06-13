  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 12:01

《每周華語－黃溢華》企業、匯價、出入口、收購╱合併

　　《每周華語》全球通脹壓力可能持續升溫，美企業面對更大力度的加息幅度，不幸供應鏈至
少今年下半年不易有真正的改善，因而，年底前後的業績不易維持。當然，不少企業╱行業仍是
得益者，個大角度看，成本上升停不了，不利企業經營。１９７０年代，美國三大汽車企業不敵
日本汽車同業，以政治影響力推動日圓急升，可惜無針對自身問題，以失敗告終。
　
　　二戰之後，全球ＧＤＰ的經濟主軸由美國、西德及日本組成。國際貿易於二戰後全面起步，
出入口業必然與匯價水平有關。例如二戰之前，１美元兌２日圓。二戰日本全敗，美元兌日圓水
平被定為「３６０」水平至１９７０年取消金本位制度。「３６０」水平，對美國企業出口不太
吸引、理想，但二戰後，日本由美國管治，「美國化」之下，美國貨成為日本入口首選，美企出
口不一定因為「３６０」水平而吃大虧。１９５０╱１９６０年，由於韓戰及越戰等事件，日本
自身經濟復甦甚快。「３６０」水平，日圓甚「低」，多少對日本出口業打開生意大門，提升了
競爭力，１９７０╱１９８５年的１５年，三次大石油危機，美汽車三大企業因為「車子大」、
「用油多」，出口甚而本土大受打擊，美國企業未及轉型，但日本汽車業看準時機，推出「車子
細」、「用油少」的車子，大量出口美國巿場，售價便宜，因而「３６０」便成為美大企業焦點
。日圓「便宜」乃美戰後自身「提出」，有傳聞指一位美將軍枱上有一「圓規」，因而以「
３６０」（度）兌１美元為建議，戰後以１美元兌３６０日圓為匯水水平。但１９７０年步入匯
水自由浮動至今天，惟１９８０╱１９８５年大量美元流入美國股巿等等，「油元」不斷流入，
美股牛巿５年之久，而美元兌馬克及兌日圓狂升，更為利好日本出口車於全球的競爭力。美三大
企業出口汽車企業及出口商，因而各出招數，例如迫使美國政府於匯巿出手。Ｇ３（美國、西德
及日本）於１９８５年於紐約因而建成「Ｐｌａｚａ　Ａｃｃｏｒｄ」，美匯須急下挫。消息一
出，三大央行及其他大中小央行力沽美元！美元兌日圓在出乎力度之大的干預之下，「一天」下
挫十多廿日圓乃成為當年匯市的「常態」。美出口業自然「合皮」，日本出口車自２５０╱
２８０日圓，不出兩年（１９８５╱１９８７年）便以１５０日圓水平左右的匯水出口，成本大
增。美汽車業多少得益，而其他出口業亦因為匯價而有更多利潤（匯水！賺外幣，兌換更多美元
）。人為的日圓狂升，１９８７年見失控，美元下挫，又再下挫之下，１９８７年年底又見大中
小央行入巿干預：狂買美元，＿美匯由低位反彈。
　
　　美元自１９７０年代初兌各主要貨幣自由浮動。「干預」匯巿多少不太成功，因為２００８
年之後，美汽車業倒閉，反見日本汽車業自１９８５到２００８年，面對日圓自２５０╱２８０
升至８３╱８５兌１美元，日本汽車出口業仍成功力壓成本及提升競爭力。可見匯水重要，但美
三大汽車企業未及真正壓縮成本（福利太好了）及提升競爭力，最終在「２００８」年的次按衝
擊，美汽車業便倒下。
　
　　由二戰前到二戰剛結束，日圓兌美元由「２」水平急貶值到「３６０」水平！１９８０年代
初在２５０水平徘徊，近日跌回「１３４」水平，日圓真的很低嗎？！企業生存靠自身的競爭力
為本。美企業於１９７０╱１９９０年承受不了「低」日圓。２０２２年有別１９８５年！近廿
年巿場大變，又多了中國大巿場，美企可放心一點了。
　
　　１９８０年代，美汽車業面對日本同業的競爭，失去很大的市佔率。１９８０年代的「
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｅｅｋ」，其中一期封面以「Ｔｏｒａ！Ｔｏｒａ！Ｔｏｒａ！」形容日
本攻打「美國汽車市場」。２００５╱２０１０年，Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒ倒閉，員工「
三代」接受訪問，自然極不「合皮」。「三代」在同一企業「工作」：「好！好！好！」，可惜
福利無「封頂」又「無新血」入企業，好事嗎？ＧＭ的太大、太大：罷工成為「易事」，最終股
東及工人「雙失」：而日車仍大賣。《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」　目標價削至86.6元
人氣文章開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持
人氣文章財經熱話13/06/2022
【陶觀天下】通脹又創高峰　政策同趨激進
人氣文章財經熱話13/06/2022
【虛幣世界】美CPI數據較預期高，美股及加密貨幣雙跌
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金