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13/06/2022 09:21

《容我世說－張翠容》拉美再現鐘擺效應，拜登未能審時度勢

　　《容我世說》拜登在剛結束的美洲峰會踫了一鼻子灰，難道他和其幕僚花了太多時間在印太
地區，未有掌握拉美地區的最新形勢嗎？近年拉美再次出現鐘擺效應，在政治上從右往左跑，一
國接著一國，教人目不暇給。而這個月的哥倫比亞和１０月的巴西大選，更會為這個變化帶來最
後的定調。如果這兩國左翼候選人勝出的話，那麼，拉美左翼便會出現整體回歸，這對中美在拉
美地區的博奕將有著很大的影響。

　　拉美左翼回歸意味著甚麼呢？就是向門羅主義說不，拒絕做美國的後院，他們並會團結一致
，勢要奪回拉美的主權。因此，拜登此時竟仍然如以往般君臨其下，按美國標準揀選可出席美洲
峰會的國家，那必然自招其辱，未能修復和拉美的關係之餘，反之把南北美洲的距離愈拉愈遠呢


　　美國可能真的想不到，與她關係最堅實的哥倫比亞，過去可謂是無條件跟隨她，屬少數國家
避過千禧年拉美的「紅色浪潮」，怎麼今次卻讓左翼聯盟的候選人佩特羅罕有地能突圍而出，在
首輪投票中取得最多選票，大家都相信他在第二輪投票中順利勝出。

　　至於有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，他執政成績差強人意，極有可能在今年年底的大選
中墮馬，由前左翼工人黨總統勞拉取代。如是者，拉美便正式開啟新一輪左翼執政周期。最為高
興的應是委內瑞拉總統馬杜羅了。他可算是唯一從千禧年的「紅色浪潮」走到現在的領導人，自
接替已故查韋斯的總統職權後，便成為美國要顛覆的重點對象，一直受制裁及孤立，以及遭到其
他拉美右翼陣營的擠壓。

　　最不堪的是，數年前歐美公然扶植委國反對派領袖瓜伊多，更慫恿他自組臨時政府，並承認
他為臨時總統。怎知這位沒經過選舉便受到歐美大國黃袍加身的瓜伊多，近年突然好像彗星殞落
一樣。原因是他得不到軍方支持，選民對他反應冷淡，反對派也唾棄他，令他陷入孤掌難鳴的處
境。

　　瓜伊多是西方典型拔苗助長的反對派領袖，自然缺乏紮實的民意支持。或許選民開始時在情
緒上會把希望投射到他身上，但這位反對領袖毫無建樹，說話空洞，這也算了，最令選民難以忍
受的，就是他竟然呼籲美國加大制裁，更要求美國出兵，這觸踫了南美人民民族感情最敏感的神
經。

　　國家雖然不濟，可是也不願回到失去尊嚴的殖民時代。選民不滿馬杜羅，但如迎來一位賣國
賊，那豈不更是情何以堪？！人民一心盼望經濟有轉機，對政客之間的鬥爭已感十分疲累。委國
選民在去年選舉中投向執政黨，並不表示支持他們，而是要向反對派的做法說不。

　　現在，歐盟已很明顯對瓜伊多打退堂鼓，毋寧投資在一個破爛的反對派領袖身上，倒不如實
務一點，重拾與委國的合作機會，但拜登仍執意於瓜伊多，視馬杜羅政府為拉馬地區頭號敵人，
以獨裁為由，把委內瑞拉連同古巴和尼加拉瓜踢出美洲峰會，但諷刺的是，其實委國和尼加拉瓜
所採取的都是美式總統制，一人一票選總統，比美國還要民主。

　　美國對委內瑞拉的敵視，主要因為該國於千禧年牽頭帶來一場廿一世紀社會主義革命，染紅
了大部份中南美洲國家，最後由於零八年全球金融海嘯和油價急跌，也加上管治失誤，革命無奈
退潮，右翼抬頭，只有委國獨撐。

　　不過，今次左翼再次上台，整個大環境與上次「紅色浪潮」已不一樣了。上次人民滿腔熱情
擁抱革命，今次則主要對不濟的右翼政府和社會不公加劇感到憤怒，加上沒有被處理好的疫情令
經濟滑入危機，都促使鐘擺效應再現，左翼回歸，但他們現在所面對的考驗明顯比上次大得多，
能否滿足選民的期望？看來前面是一條極為艱辛之路。《資深新聞工作者╱戰地記者　張翠容》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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