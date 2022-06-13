【聚焦人幣】人幣中間價貶１８８點三連跌，報６﹒７１８２兩周低

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１８２，

較上個交易日跌１８８點子，錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，上個交易日報

６﹒６９９４。

美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經

濟硬著陸機會上升。最新ＣＰＩ數據預示聯儲局可能在９月前持續加息半厘，甚至更多。美元重

回強勢，上周五紐約尾盤美匯指數漲０﹒９４％，報１０４﹒１９，是５月１７日以來最高，周

線漲逾２％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１８２ ＋１８８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０５３６ －６１０﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９８６１ ＋４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５９ ＋２３﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒２５５１ －１１３４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１９２ －３７３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６２１ －１６７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３５６ －１０２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７９３６ －３９２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５１１ －２４６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５１ －１２﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６４６０ ＋１２６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６２５ ＋４９１﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒３２００ ＋１６１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

