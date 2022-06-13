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13/06/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶１８８點三連跌，報６﹒７１８２兩周低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１８２，
較上個交易日跌１８８點子，錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，上個交易日報
６﹒６９９４。
　　美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經
濟硬著陸機會上升。最新ＣＰＩ數據預示聯儲局可能在９月前持續加息半厘，甚至更多。美元重
回強勢，上周五紐約尾盤美匯指數漲０﹒９４％，報１０４﹒１９，是５月１７日以來最高，周
線漲逾２％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１８２　　＋１８８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０５３６　　－６１０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８６１　　　　＋４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５９　　　＋２３﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２５５１　－１１３４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１９２　　－３７３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６２１　　－１６７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３５６　　－１０２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７９３６　　－３９２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５１１　　－２４６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５１　　　－１２﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６４６０　　＋１２６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６２５　　＋４９１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒３２００　　＋１６１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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