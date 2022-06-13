【聚焦人幣】人幣中間價貶１８８點三連跌，報６﹒７１８２兩周低

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１８２，
較上個交易日跌１８８點子，錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，上個交易日報
６﹒６９９４。
美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經
濟硬著陸機會上升。最新ＣＰＩ數據預示聯儲局可能在９月前持續加息半厘，甚至更多。美元重
回強勢，上周五紐約尾盤美匯指數漲０﹒９４％，報１０４﹒１９，是５月１７日以來最高，周
線漲逾２％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７１８２ ＋１８８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０５３６ －６１０﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９８６１ ＋４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５５９ ＋２３﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒２５５１ －１１３４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７１９２ －３７３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６２１ －１６７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３５６ －１０２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７９３６ －３９２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２５１１ －２４６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５１ －１２﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６４６０ ＋１２６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６２５ ＋４９１﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒３２００ ＋１６１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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