《鍾之日記》港股險守二萬一，直播帶旺新東方

《鍾之日記》６月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國上月通脹升至４０年高位，加息壓力大增，美股道指上周五（１０日）急跌８８０點，

納指跌幅更達３﹒５％。今早美股指數期貨續跌，人民幣表現疲，人民幣中間價報６﹒７１８２

，錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，人民幣在岸離岸亦跟隨下滑，曾貶至６﹒７７３兌

一美元，下滑４４６點子，最新造６﹒７５２４，仍降２４０點子。香江魚缸跌逾七百點，祖國

股市亦收跌近１％。

恒指低開６４３點或２﹒９５％，報２１１６２，二萬一前有支持，跌幅曾收窄至４８６點

，高見２１３２０。不過美股指數期貨午後跌幅擴大，進一步拖累港股，最多插８１２點，低見

２０９９３，一度失守二萬一，尾市跌幅略為收窄，最終恒指收市跌７３８點或３﹒４％，報

２１０６７點，重上二萬一，大市全日成交１５９３﹒９２億元。國指跌２６９點或３﹒５％，

收報７３４０點，科指跌４﹒７％，報４５９８點。

藍籌股幾乎全軍覆沒，只有兩隻藍籌有得升，以電能（００００６）升１％表現最好。騰訊

（００７００）跌４﹒９％，報３７７元。美團（０３６９０）挫６﹒５％，阿里巴巴

（０９９８８）插８％，與碧桂園（０２００７）一樣，為表現最差藍籌。



＊滬指收跌０﹒９％，外資流出三個月最多＊



美債收益率上升、人民幣表現疲軟，外資加速拋售Ａ股，今日通過滬股通、深股通流出

１３５﹒１９億元人民幣，為３月１５日以來的近三個月以最多，結束連續１０日淨流入。北京

本土新冠疫情反彈，「酒吧群組」進一步擴大，亦為市場帶來隱憂，滬深股市低開後持續震盪向

下。滬綜指低開０﹒８７％後愈跌愈多，盤中一度下挫１﹒５％，汽車產業鏈逆市向上，鋰電池

、化工、煙草概念股走強，令滬綜指跌幅收窄，最終收跌０﹒８９％，報３２５５﹒５５點，深

成指跌０﹒３％，創業板指跌０﹒３９％。

滬深兩市成交額連續第二個交易日突破１萬億元，成交１０９１０億元人民幣，按日增加

３﹒９％。



＊新東方鹹魚翻生，逆市爆升四成＊



自內地推出雙減政策後，不少教育公司尋求轉型之路。新東方在綫（０１７９７）創辦人俞

敏洪上周五（１０日）指，正組建新東方「直播間」隊伍，專門推廣教育產品，令直播帶貨成為

周末內地市場最關注的話題。

新東方新成立的直播帶貨平台「東方甄選」，出鏡主播均是前新東方在綫的英文教師，「雙

語帶貨」即是一邊講解英文，一邊推銷貨品。網民認為此舉等於免費享有英語教學，令東方甄選

直播間突然吸引大量粉絲。

６月９日至１１日，東方甄選直播間粉絲單日增長分別為４４萬、７７萬、３０萬，合計交

易額增長量分別為２６２萬元、１１２３萬元、５２２萬元人民幣。在綫觀看人數更最高達１０

萬人，相比之前的峰值在綫僅１０００人上漲超過１０倍。

消息刺激新東方在綫連日抽升，繼上周五大升近四成後，今日股價再成逆市奇葩，全日大升

近四成，收報８﹒７２元。該股已連升６日，累計升幅達近１﹒４倍。新東方在綫母企新東方

（０９９０１）今早亦一度大漲２５﹒５％，高見１６﹒０６元，收盤漲１３﹒１％，報

１４﹒４８元。



＊銷售大跌，多家內房股價下跌＊



新一輪疫情爆發下，中國經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。５月份多地陸續就

樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，

單月累計超過６８個城市發布穩樓市政策。自６月１０日起，廣東湛江、陽江、肇慶、汕尾、茂

名等，陸續下調首套房貸款最低首付比例。湛江、陽江、肇慶、茂名的首套商業性個人住房貸款

，最低首付款比例由２５％下調至２０％；汕尾首套房首付不低於２５％，貸款未結清二套房首

付不低於３０％。

不過，據中指研究院數據指，僅５月單月，排名前百的房企銷售額均值為５８﹒６億元，較

４月份的５０﹒９億元有所上漲。今年１至５月，銷售額超千億房企只有３間，較去年同期減少

１２家；超百億房企７０間，較去年同期減少４８間。

內房股合約銷售持續下跌，加上內房境內外債到期的高峰期臨近，銷售疲弱增債務違約風險

，多家內房股價下跌，當中合景泰富（０１８１３）大跌１１﹒１１％，報２﹒１６元。碧桂園

（０２００７）緊隨其後跌近８％，旭輝（００８８４）跌７﹒６％。當中多間內房跌超過４％

，融信（０３３０１）跌７％，綠景中國（０００９５）跌６﹒４％，綠城（０３９００）跌

５﹒４％，龍湖（００９６０）跌４﹒４％，雅居樂（０３３８３）跌４﹒６％。至於擬最多以

２５﹒６５億元私有化中國宏泰的中國金茂（００８１７）跌６﹒３％。



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