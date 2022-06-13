【數據解讀】交銀國際：新增貸款超預期，惟信貸結構仍較弱

《經濟通通訊社１３日專訊》人行上周五（１０日）公布的５月信貸數據普遍大超預期。５

月人民幣貸款增加１﹒８９萬億元，同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾

１﹒９倍，亦顯著多於市場預期的增１﹒３萬億元。社融方面，５月社會融資規模增量２﹒７９

萬億元，比上年同期多８３９９億元，環比４月多增１﹒８８萬億元或２﹒０７倍，亦顯著多於

市場預期的增２﹒０１５萬億元。

交銀國際分析認為，新增社融超預期，得益於強勁的政府債券和人民幣貸款的回升。人民幣

貸款復甦下，除政府債券新增社融同比上漲３５％。人民幣貸款佔比６５％，比今年前五個月同

比微升１％。５月份新政府債券發行量同比增長５８％。

５月份存量社融增長恢復，存量社融同比增長１０﹒５％，分析認為，在監管機構的指引下

，２季度提前發行政府債券可能會繼續支持社融增長。

研報還指出，新增貸款超預期，但短期公司貸款加上票據較高，表明結構較弱。中長期公司

貸款同比下降１５％，佔新增貸款總額的２９％，而短期公司和貼現票據佔５月份總額的１４％

╱３８％。（ｄｗ）

