  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 08:32

【大國博弈】魏鳳和：美國將中國當敵人是錯，不惜一戰保台灣不失

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話會發表演講
，就中美關係方面，他指當前中美關係正處於重要關口，中方認為中美關係穩定發展符合兩國和
世界共同利益，對抗對兩國和世界都沒有好處。中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國
當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。
　　魏鳳和表示，中方要求美方不要攻擊抹黑中國、不要遏制打壓中國、不要干涉中國內政、不
要損害中國利益，強調只有這樣中美關係才能搞好。
　　中方立場很明確，要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉
陪到底。他指出，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊
嚴。

＊魏鳳和：有人敢把台灣分裂出去，中國軍隊會不惜一戰＊

　　魏鳳和又就台灣問題表明嚴正立場，他指台灣是中國的台灣，祖國統一絕對要實現，如果有
人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底，是中國不
二選擇，妄想搞「台獨」是死路一條，挾洋自重不會得逞。他稱，搞台獨分裂絕對沒有好下場，
外部勢力干涉是絕對不會得逞。

＊魏鳳和：有大國行航行霸權之實，警惕域外國家搞亂南海＊

　　關於南海問題，魏鳳和批評有大國長期以航行自由之名，行航行霸權之實，派艦機到南海橫
衝直撞、耀武揚威，強調域內國家是搬不走的鄰居，必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞
亂南海。
　　他說，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢趨穩向好。中方一貫尊重各國依據國際法享
有的航行自由，南海的航行自由從來沒有出現過問題。南海航行自由，中國是最大的受益者；南
海航行不自由，中國是最大的受害者，沒有海上的航行自由就沒有中國的經濟發展。

＊魏鳳和：中印邊境衝突責任不在中方＊

　　中印兩年前在中印邊境發生衝突造成局勢升級，魏鳳和回應指，中印因邊境衝突問題發生矛
盾，是非曲直非常清楚，抓獲印方那麼多人、那麼多武器裝備，都是在中方一側；他和印度國防
部長溝通過，明確表示責任不在中方。魏鳳和強調，中印是鄰居，保持中印良好關係符合中印兩
國人民的利益。（ｊｔ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事10/06/2022
《神州經脈》通脹剪刀差急收窄　信貸數據超預期　滬指周升逾1%
人氣文章財經熱話10/06/2022
染藍效應過無新消息炒作　叠加BDI運價指數四連跌創6周低　東方海外跌跌不休
人氣文章財經熱話10/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：日圓近期快速貶值　財務省指必要時干預匯市
人氣文章財經熱話10/06/2022
【港股去向】李偉傑料三大因素影響港股走勢　科技股仍可吼！
人氣文章財經熱話10/06/2022
歐央行預告下月僅溫和加息　匯控渣打續受壓　低吸此其時?
人氣文章FOCUS10/06/2022
【FOCUS】低通脹閒視全球　需求弱仍費思量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金