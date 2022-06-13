【大國博弈】魏鳳和：美國將中國當敵人是錯，不惜一戰保台灣不失

《經濟通通訊社１３日專訊》國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話會發表演講

，就中美關係方面，他指當前中美關係正處於重要關口，中方認為中美關係穩定發展符合兩國和

世界共同利益，對抗對兩國和世界都沒有好處。中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國

當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。

魏鳳和表示，中方要求美方不要攻擊抹黑中國、不要遏制打壓中國、不要干涉中國內政、不

要損害中國利益，強調只有這樣中美關係才能搞好。

中方立場很明確，要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉

陪到底。他指出，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊

嚴。



＊魏鳳和：有人敢把台灣分裂出去，中國軍隊會不惜一戰＊



魏鳳和又就台灣問題表明嚴正立場，他指台灣是中國的台灣，祖國統一絕對要實現，如果有

人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底，是中國不

二選擇，妄想搞「台獨」是死路一條，挾洋自重不會得逞。他稱，搞台獨分裂絕對沒有好下場，

外部勢力干涉是絕對不會得逞。



＊魏鳳和：有大國行航行霸權之實，警惕域外國家搞亂南海＊



關於南海問題，魏鳳和批評有大國長期以航行自由之名，行航行霸權之實，派艦機到南海橫

衝直撞、耀武揚威，強調域內國家是搬不走的鄰居，必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞

亂南海。

他說，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢趨穩向好。中方一貫尊重各國依據國際法享

有的航行自由，南海的航行自由從來沒有出現過問題。南海航行自由，中國是最大的受益者；南

海航行不自由，中國是最大的受害者，沒有海上的航行自由就沒有中國的經濟發展。



＊魏鳳和：中印邊境衝突責任不在中方＊



中印兩年前在中印邊境發生衝突造成局勢升級，魏鳳和回應指，中印因邊境衝突問題發生矛

盾，是非曲直非常清楚，抓獲印方那麼多人、那麼多武器裝備，都是在中方一側；他和印度國防

部長溝通過，明確表示責任不在中方。魏鳳和強調，中印是鄰居，保持中印良好關係符合中印兩

國人民的利益。（ｊｔ）

