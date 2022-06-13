  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 14:51

【新冠肺炎】台灣新增４﹒５萬宗本土確診，多１０９宗死亡

　　《經濟通通訊社１３日專訊》台灣單日新增４５０８１宗新冠本土確診，再多１０９名患者
不治。個案分布以高雄市最多，本土確診有７１８４宗，其次為台中市，有６６９４宗。疫情指
揮中心指，整體確診數字下降，可能與前一天是星期日有關，但中南部疫情仍處於高原期。
（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高　潛在升幅還有40%？
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章財經熱話13/06/2022
【強勢股攻略】新特能源逆市強勢破位　估值仍吸引？
人氣文章大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」　目標價削至86.6元
人氣文章開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金