【新冠肺炎】台灣新增４﹒５萬宗本土確診，多１０９宗死亡

《經濟通通訊社１３日專訊》台灣單日新增４５０８１宗新冠本土確診，再多１０９名患者

不治。個案分布以高雄市最多，本土確診有７１８４宗，其次為台中市，有６６９４宗。疫情指

揮中心指，整體確診數字下降，可能與前一天是星期日有關，但中南部疫情仍處於高原期。

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