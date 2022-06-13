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13/06/2022 09:27

【聚焦人幣】利差倒掛中資美元債發行遇冷，業內籲適度建倉境外債

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今年以來，多家城投企業美元債到期後不再持續發行，而是選
擇在境內市場發債。業內人士認為，這主要是受中美利差倒掛，境內降息帶來的境內融資成本下
降和境外融資成本上升的影響，並推動各家機構盡量在境內融資，償還境外到期債券。據《證券
日報》引述Ｗｉｎｄ數據顯示，３－６月境外美元債到期金額為７４０﹒９６億美元，而去年同
期為５６１﹒３億美元，近３個月境外美元債償還面臨較大壓力。
　　４月以來，美元指數持續走強，中美１０年期國債利差自２０１０年６月１１日以來首次出
現倒掛。與此同時，境內市場流動性寬裕，資金利率持續走低。多因素綜合影響下，城投美元債
發行人面臨不利的發行環境。惠譽報告顯示，在其觀察的６５家投資級企業中，有５８家企業在
２０２４至２０２５年到期的美元債的收益率高於５月初的可比在岸債券，而２０２１年底這一
數量是８家。
　　亦有業內人士表示，從投資人角度看，境外二級市場若有性價比高的債券，在信用相同的情
況下，增加境外債投資也很正常。當大家都避開美元債券，去搶購境內債券時，其實可以適度建
倉境外債券。報道引述一位投資經理表示，在中資美元債２﹒８０％至３﹒００％的收益率區間
內，該機構逐步買入高等級中資美元債。（ｗｌ）

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