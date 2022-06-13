【內房困局】５月房企融資環比挫逾四成，境內發債主體多為國央企

《經濟通通訊社１３日專訊》５月房企融資規模大幅下降。克而瑞研究中心發布的最新數據

顯示，５月，１００家典型房企的融資總量為５１９﹒７５億元（人民幣．下同），環比降

４０﹒３％，同比更挫５０﹒２％，單月融資規模是２０１９年以來第三低。其中債券發行了

３７５﹒０７億元，環比增加０﹒６％，同比減少３５﹒２％。

具體來看，５月房企境外發債約６１﹒０７億元，環比增加３６６﹒９％，同比減少

８０﹒９％。境內發債約３１４億元，環比減少１２﹒７％，同比增加２１﹒１％。其中公司債

發行１４５億元，環比減少２０％，同比增加５０﹒３％；中期票據發行９３億元，環比增加

２﹒７％，同比減少２３﹒４％；融資券發行３０億元，環比減少６５﹒９％，同比減少２５％

，境內發債主體仍基本為國企央企。



＊新一波償債高峰來襲，流動資金鏈恐無法形成＊



與此同時，房企進入又一波償債高峰期，今年６月和７月，２００家核心房企境內外債券合

計到期規模約１７５５億元。其中，約有１１７８億元到期債券來自民企，佔比６７％。同時，

有１２家房企年內到期債券的規模超百億元，其中８家為民營房企。

克而瑞證券資產管理部副總經理孫楊表示，當前房企融資依然存在壓力。市場購房意願低迷

導致合約銷售與回款不足，在手現金的短缺讓房企投資愈發謹慎。對部分房企來說，保交付這一

項任務就已經讓其捉襟見肘。若內生性流動資金鏈無法形成，按照大部分民營房企目前的信用狀

況，大概率會面臨無法進一步獲得融資的窘境。（ｗｌ）

