  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2022 14:48

【內房困局】５月房企融資環比挫逾四成，境內發債主體多為國央企

　　《經濟通通訊社１３日專訊》５月房企融資規模大幅下降。克而瑞研究中心發布的最新數據
顯示，５月，１００家典型房企的融資總量為５１９﹒７５億元（人民幣．下同），環比降
４０﹒３％，同比更挫５０﹒２％，單月融資規模是２０１９年以來第三低。其中債券發行了
３７５﹒０７億元，環比增加０﹒６％，同比減少３５﹒２％。
　　具體來看，５月房企境外發債約６１﹒０７億元，環比增加３６６﹒９％，同比減少
８０﹒９％。境內發債約３１４億元，環比減少１２﹒７％，同比增加２１﹒１％。其中公司債
發行１４５億元，環比減少２０％，同比增加５０﹒３％；中期票據發行９３億元，環比增加
２﹒７％，同比減少２３﹒４％；融資券發行３０億元，環比減少６５﹒９％，同比減少２５％
，境內發債主體仍基本為國企央企。
　
＊新一波償債高峰來襲，流動資金鏈恐無法形成＊
　
　　與此同時，房企進入又一波償債高峰期，今年６月和７月，２００家核心房企境內外債券合
計到期規模約１７５５億元。其中，約有１１７８億元到期債券來自民企，佔比６７％。同時，
有１２家房企年內到期債券的規模超百億元，其中８家為民營房企。
　　克而瑞證券資產管理部副總經理孫楊表示，當前房企融資依然存在壓力。市場購房意願低迷
導致合約銷售與回款不足，在手現金的短缺讓房企投資愈發謹慎。對部分房企來說，保交付這一
項任務就已經讓其捉襟見肘。若內生性流動資金鏈無法形成，按照大部分民營房企目前的信用狀
況，大概率會面臨無法進一步獲得融資的窘境。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高　潛在升幅還有40%？
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章財經熱話13/06/2022
【強勢股攻略】新特能源逆市強勢破位　估值仍吸引？
人氣文章大行報告13/06/2022
【大行炒D乜】麥格里唱淡舜宇「跑輸大市」　目標價削至86.6元
人氣文章開市Good Morning13/06/2022
溫傑料聯儲局未來三個月各加息半厘　恒指本周20600點見支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金