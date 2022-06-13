《廣匯論勢－鄭廣復》歐央行表面是鷹底為鴿，歐元難避免沽壓

《廣匯論勢》上周五美國勞工部公布，５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升８﹒６％

，較４月份的８﹒３％有所擴大，並再創逾４０年新高，按月則上升１％。當中食品價格按月升

１﹒２％，按年升１０﹒１％；能源價格在４月份按月下跌２﹒７％後，５月份回升３﹒９％，

按年上升３４﹒６％，汽油價格亦按年上升４８﹒７％，石化燃料價格按年升１０６﹒７％。

扣除食品及能源後的核心ＣＰＩ，５月份按月維持上升０﹒６％，按年升幅則由４月份的

６﹒２％略為放緩至６％。當中二手汽車及貨車價格按月連跌三個月後，５月上升１﹒８％，按

年則升１６﹒１％。



＊聯邦基金利率年底料見３﹒５厘＊



早前傳媒報道指，所謂的「市場」預期美國通脹將會見頂，從而令聯儲局減慢加息步伐，５

月份ＣＰＩ隨即將此預期打破。ＣＭＥ的Ｆｅｄｗａｔｃｈ顯示，市場預期聯儲局公開市場委員

會（ＦＯＭＣ）在本周三晚（周四凌晨）的議息會後，加息半厘的機會率為７２﹒１％，但要注

意，預期７月份加息０﹒７５厘的機會率，目前達到５２﹒７％，而９月再加半厘的機會率亦有

４６﹒５％，屆時聯邦基金利率將會達到２﹒７５厘。

聯儲局將於今次議息會後將同時發布最新經濟預測，當中包括了ＧＤＰ、失業率、ＰＣＥ通

脹率及聯邦基金利率。根據３月份的預測，聯邦基金利率將於今年達到１﹒９厘，顯然已不切實

際，現時預期聯邦基金利率上限在１２月達到３﹒５厘的機會率為３５﹒１％（最高），故可肯

定當局將會上調利率目標。投資者要注意的是，ＦＯＭＣ是否在今年底的利率基礎上，上調與之

前預測的幅度即０﹒９厘，還是加大上調幅度。



＊歐央行加息之際維持量寬＊



當然亦須留意當局對ＧＤＰ的預測，由於在３月份發布經濟預測時仍未有首季ＧＤＰ數據，

而首季ＧＤＰ經年率化之後的第二次預估按季收縮１﹒５％，故亦幾可肯定ＦＯＭＣ在今次預測

中將會下調今年的經濟表現，而從當局對ＧＤＰ、通脹及利率的調整，大致可猜到其對通脹前景

的看法。

美國５月份通脹再創逾４０年新高，進一步大幅加息的預期升溫，美元匯價自然走強。歐洲

央行（ＥＣＢ）上周四維持現行貨幣政策不變，且明示７月份將會加息０﹒２５厘及停止淨購債

計劃，這反映ＥＣＢ仍會將回籠本金再投資以維持資產負債表規模。至於抗疫買債計劃，ＥＣＢ

重申會維持至２０２４年底，有需要將會繼續，至於９月的加息幅度則無說明。美國通脹進一步

攀升，歐元區亦不可能獨善其身，ＥＣＢ在９月份有必要加大加息幅度，儘管如此亦未能收窄與

美國的息差，故難以扭轉歐元弱勢，如今再穿１﹒０５，短期下試５月１３日低位１﹒０３５０

機會增加，下試１算的可能性當然亦大了！

上周五日本財務省、日本央行（ＢＯＪ）及金融廳發布聯合聲明，表示關注日圓近期快速貶

值的情況，更表明必要時將會採取「適當行動」，日本財務省負責國際事務的副財務大臣神田真

人（Ｍａｓａｔｏ Ｋａｎｄａ）更表示，日圓過度波動不符合基本面。不過，美國通脹加劇，

聯儲局傾向進一步加息，但在黑田東彥領導下的ＢＯＪ卻維持超寬鬆貨幣政策，即使財務省準備

干預日圓匯價，但「不幸」遇到美國５月份通脹擴大，美日息差預期進一步拉闊加重了日圓的沽

壓，此時入市干預成效不大。



＊圓匯處於歷史最超賣時間＊



不過，美元兌日圓短期下調風險仍高，目前月線圖９ＲＳＩ達到８９，是１９７１年８月１５日

的布雷頓森林體制宣告崩潰以來最高。從江恩正方形觀察，１３５﹒５５位於９０度垂直角，而

１３９﹒５５則位於１３５度角，換言之，美元兌日圓已迫近強大阻力位，短期回調至

１３１﹒５５附近才有望重穩，至於１３１﹒５５支持力究竟有多強，則要看屆時市場究竟發展

到甚麼階段了！此外，日本財務省已向市場發出通牒，雖然單方面干預匯市成效不會大，但黃雀

在後，若然炒家借刀殺人，獲利了結，同樣可令美元兌日圓大跌。我重複１８年前面對相似情況

講過的話：「我不知道匯價何時出現調整，或如何調整，但屆時市場自會告訴你！」

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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