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即市新聞

13/06/2022 11:00

《海納智見－荀玉根》對比歷史，這次Ａ股底部可能是淺Ｖ底

　　《海納智見》回顧２０００年以來歷次Ａ股市場底的築就過程，市場底大致分為深Ｖ型、淺
Ｖ型、Ｕ型、Ｗ型。不同的底部形態對應不同的市場反轉路徑、速度和幅度，而政策強度和估值
水平是決定底部形態的兩股力量。２００８及２０１９年：市場整體估值低，行業估值消化程度
高，以及強勁政策，構築深Ｖ底。２０１６年：市場整體和細分行業估值均不低，以及溫和政策
，形成淺Ｖ底部。２００５年：市場估值整體很低，行業估值消化程度較高，但政策較弱，形成
Ｕ型底。２０１２－１３年：市場整體估值很低，但細分行業看估值消化程度不高，政策也比較
溫和，同時受短期資金緊缺情況衝擊，形成了後角更低的Ｗ型底。

　　結合宏觀經濟周期、股市牛熊周期來看，當前市場已經處在底部區域。宏觀經濟周期是股市
運行的大背景，Ａ股將類似於美股，３至４年左右出現一次下跌，背後原因是經濟周期進入滯脹
期及衰退前期。當前國內穩增長政策不斷加碼，這輪周期大概已進入衰退後期，根據投資時鐘的
大類資產輪動規律，股市有望企穩回升。牛熊周期來看，這輪調整時空已經顯著，與過去５次歷
史底位相比，當前估值、風險溢價、股債收益比、破淨率等指標均已處於大的底部區域。綜合宏
觀經濟周期和股市牛熊周期來看，４月底市場已處在３至４年一次的大的底部區域。市場反轉的
信號是貨幣政策、財政政策、製造業景氣度、汽車銷售、地產銷售五大基本面指標中有三個企穩
，目前貨幣政策、財政政策指標已經處於右側，製造業景氣度指標最低點大概已出現在４月。據
此，基本可以確認股票指數４月下旬的低點就是最低點。

　　借鑒歷史，這次底部可能是淺Ｖ底。從估值水平、政策力度看，整體估值較低但行業估值消
化不如２０１９年充份。去年底中央經濟工作會議以來，穩增長政策密集出台，政策力度僅次於
２００８年，但受疫情影響政策見效較慢。考慮到這次疫情衝擊更複雜，企業和居民受損嚴重，
受疫情干擾這次基本面回暖並不順暢，與同樣出現疫情的２０２０年相比，這次基本面回升恐難
深Ｖ，更像淺Ｖ。綜合政策力度和估值水平，股市的底部形態可能更像２０１６年，在形成深坑
後，構築平緩的淺Ｖ型底部。積極的政策及疫情防控情況正好轉，４月下旬低點以來持續修復。
當前新基建前景更佳，如低碳經濟、數字經濟，第三季後半段開始將逐步重視消費。

風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。

《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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