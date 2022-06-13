《股林淘金－林家亨》美通脹未見頂，美股跌近千點

《股林淘金》上周五（１０日）美國公布的ＣＰＩ消費物價指數再創４０年來新高紀錄，顯

示通脹尚未見頂，投資市場傳出聯儲局或會於本周三（１５日）的議息會議加息０﹒７５厘，

Ｖｉｘ恐慌指數上升，債券價格被拋售，２年期債息竟然升穿３厘水平，是１４年半以來最高水

平。美股開市後即不斷反覆下跌，道指以全日最低位收市，下跌８８０點；今早（１３日）

８：４５分，美股道指埸外期貨仍跌２５０點，累積跌幅逾千點；納指跌幅亦逾３﹒５％。上周

五港股在美國的ＡＤＲ比例指數下跌４１９點。

預計港股今天開市之後跌幅可達４００點至５００點以上。上周五各大藍籌股在美國ＡＤＲ

收市如下：騰訊（０７００）報３８８﹒１７元；港交所（００３８８）報３４７﹒６７元；阿

里巴巴（０９９８８）報１０７﹒７８元；京東集團（０９６１８）報２４１﹒４２元；美團

（０３６９０）報１９５﹒８５元；比亞迪（０１２１１）報３０６﹒６１元。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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