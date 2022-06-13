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即市新聞

13/06/2022 09:44

【聚焦人幣】人幣即期開市貶４２３點失６﹒７３，離岸穿６﹒７６

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１８２，
較上個交易日跌１８８點子，錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，上個交易日報
６﹒６９９４。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早顯著低開４２３點子，報６﹒７３５０，目前進一
步失守６﹒７４關，最低見６﹒７４２０瀉４９３點子。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌
２７７點子，報６﹒７６０７。
　　美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，破１９８１年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅，經
濟硬著陸機會上升。最新ＣＰＩ數據預示聯儲局可能在９月前持續加息半厘，甚至更多。美元重
回強勢，上周五紐約尾盤美匯指數漲０﹒９４％，報１０４﹒１９，是５月１７日以來最高，周
線漲逾２％。

＊招商證券：中國須加強國際協調避免日圓「匯率戰」＊

　　招商證券研究發展中心戰略研究部副總經理謝亞軒在報告中說，日本央行維持寬鬆貨幣政策
推動日圓競爭性貶值，是事實上的匯率。這加劇了全球經濟的不確定性，並通過推高美元指數和
人民幣有效匯率，對中國經濟帶來負面影響。
　　報告指，須重視日圓貶值的溢出效應，通過加強國際間匯率政策協調來避免「匯率戰」，維
護中國經濟增長。中國應提倡加強國際間匯率政策協調，避免競爭性貶值，凝聚中、美、歐、日
等國之間的共識，以此實現穩增長可能事半功倍。此外，中國需明確匯率政策定位，充分發揮人
民幣匯率彈性。（ｊｔ）

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