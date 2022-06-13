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即市新聞

13/06/2022 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌４１４點曾穿６﹒７５，五連貶創兩周低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早顯著低開４２３點子
，報６﹒７３５０，連續失守多個關口，盤中最低見６﹒７５３３瀉６０６點子，尾盤維持跌勢
，收盤報６﹒７３４１挫４１４點子，錄五連貶，續創５月２６日以來兩周新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８７點子，報６﹒７５１７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１８２，較上個交易日跌１８８點子，
錄三連貶，創５月２７日以來逾兩周新低，上個交易日報６﹒６９９４。
　
＊聯儲局若超預期?派，人民幣或試６﹒８關口＊
　
　　交易員稱，美國通脹數據居高不下或令美國聯儲局加息立場更加?派，美元指數明顯走強施
壓人民幣一度跌破６﹒７５元關口；短期美元或延續強勢，人民幣料繼續承壓。如果聯儲局立場
超預期?派，不排除美指突破年內高位，人民幣就可能測試６﹒８關口，但大幅貶值的可能性不
大。
　　中金公司最新點評指出，聯儲局本周將召開議息會議，受超預期的美國ＣＰＩ數據影響，聯
儲局加息途徑或發生改變；美元升值壓力較大的背景下，預計本周美元╱人民幣匯率的區間在
６﹒６５－６﹒８０。（ｊｔ）

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