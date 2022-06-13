《融天納地－溫天納》潛在通脹無需過慮

《融天納地》在宏觀層面，近期內地通脹正面臨多重挑戰，首先、必須研判ＰＰＩ潛在向核

心ＣＰＩ傳導、其次，需要留意國際糧價大升會否為內地糧食價格帶來壓力，再且需要分析內地

豬周期上升為食品價格帶來壓力，而最後需要量化油價高企為能源價格帶來的壓力。



參考內地報告，回顧近廿年來ＰＰＩ與ＣＰＩ的相關關係，２０１５年前ＰＰＩ和ＣＰＩ的

相關性很強，而２０１５年後兩者相關性明顯減弱，相關系數甚至為負。與此同時，國際糧價上

升給予內地糧食ＣＰＩ的壓力有限。在２０１８至２０１９年期間，因非洲豬瘟帶來強力去產能

，導致２０１９年出現了史無前例的「超級豬周期」。相比之下這輪去產能則很溫和，能繁母豬

存欄量目前仍遠高於前幾年的水平，豬周期影響將有限。



在油價影響下，ＣＰＩ帶來的邊際拉動始終有限，目前布倫特原油價格已超過１２０美元每

桶，內地成品油調價機制是在國際油價低於４０美元每桶及高於１３０美元每桶之時不再調整，

即內地成品油價格存在「天花板」效應，而目前價格已經接近「天花板」，未來內地成品油價格

上升空間不大。



再看內地５月份ＣＰＩ及ＰＰＩ，同比增長延續了早前的趨勢，受內地保供應政策持續推進

，帶動黑色商品價格回落，ＰＰＩ環比增幅較上月份有所收窄。鮮菜價格的大幅下降對沖了豬肉

價格的小幅度上升，帶動ＣＰＩ環比轉為下降。核心ＣＰＩ同比上升０﹒９％，與上月份持平，

相對溫和。短期而言，內地通脹可控，不需要過度憂慮。不過，若展望未來，內地ＰＰＩ回落幅

度或逐步收窄，而內地ＣＰＩ第三季度高位或升至３％。至於ＰＰＩ方面，原油價格的高位震盪

以及穩增長政策落地生效帶動的內地煤、鋼價格的回穩，某程度上壓縮ＰＰＩ的回落空間。在

ＣＰＩ方面，第三季度或存在新一輪豬周期以及疫後居民對於線下服務消費的復甦，將進一步拉

動ＣＰＩ上升，９月份或達至３％左右。



內地中下游行業受到上游的擠壓正減輕，不過，俄烏衝突的持續使得油價等重要工業原材料

價格持續高企，甚至存在再度上升的風險。另一方面，隨著內地基建投資再度啟動，而房地產行

業亦逐步見底回升，故此，大宗商品的需求亦將同步拉升，對後續ＰＰＩ的影響仍將持續，故此

回落幅度將逐步收窄。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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