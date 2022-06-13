《匯市一周－徐惠芳》美英日瑞央行議息，美元走強，等待數據指引

《匯市一周》聯儲局將於周二（１４日）及三（１５日）議息。上周五（１０日）美國公布

高於預期的美國消費物價指數，聯儲局將接連加息，以壓抑通脹。市場預期，聯儲局周三加息半

厘，料７月再度加息半厘，可能在９月亦加息半厘。



本周美國公布數據，周三５月零售額，周四（１６日）公布新屋動工率與上周首次申領失業

救濟人數等、周五（１７日）公布工業生產。美匯指數上周五升０﹒８３％至１０４﹒１７，至

５月中旬以來的最高水平，因投資者湧向避險資產；美國勞工部公布，５月份ＣＰＩ按年升

８﹒６％，超過預期的８﹒３％。美國國債收益率全線走高，短期收益率升幅最大；２年期國債

收益率升２４個基點，至３﹒０５％。



市場預期，聯儲局將繼續宣布單次加息５０個基點，將聯邦指標利率上調至１﹒５％，若符

合市場預期，加息將不會對市場造成太大波動，最重要的是接下來還有多少次加息５０基點的機

會，投資者對經濟放緩、以及通脹見頂的憂慮，聯儲局９月份開始或暫停收緊貨幣政策。若聯儲

局暗示，９月份依然需要大幅度加息，美匯指數有機會挑戰１０５或１０６水平。



上周歐洲央行利率會議落幕，會後聲明符合市場預期，沒有提出更鷹派的立場，歐洲央行維

持融資、存款和貸款等三項指標利率不變。央行重申，於７月１日始將結束資產買債計劃

（ＡＰＰ），預告７月議息將會加息２５基點，９月將視乎通脹幅度決定加息幅度。歐元兌美元

見１﹒０７５０後回落，周一亞市，下挫至１﹒０４８５，趨勢往下，上方阻力１﹒０５２５、

１﹒０５８５、１﹒０６４５。



英倫銀行周四議息，市場預期，央行會連續第五度加息０﹒２５厘。該行在去年１２月開始

加息，但英國通脹仍然強勁，周一英國公布４月份本地生產總值（ＧＤＰ）及周二公布４月份失

業率。



市場觀望，英倫銀行是否透露９月份前會有一次性加息５０個基點的可能，央行強鷹論調，

英鎊或重返１﹒２５關口上方。但市場持續憂慮英國經濟前景，開始削減加息的預期，加上美國

和英國利率拉濶，英鎊下行壓力大增，周一亞市，在１﹒２２７０水平整固，上方阻力

１﹒２３４５、１﹒２４１０，英鎊跌穿上月低位１﹒２１６０，料下試１﹒２０關。



日本央行及瑞士央行本周議息。日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策，但通脹高企，令到外間揣

測日本央行周五議息後，政策有否變化。瑞士央行周四的議息，市場料，瑞士央行將加息，令到

其負０﹒７５厘時代改變。歐洲央行行長拉加德將於周三發表演說。



日本央行仍然是全球少數保持鴿派立場的央行之一，而其他央行則採取了加息的緊縮政策來

對抗通脹。上周三日本央行堅持鴿派，支持日圓走軟的立場，認為對經濟利好。日本央行行長黑

田東彥指，日本央行將維持貨幣寬鬆政策，以實現穩定、可持續的２％通脹。美元兌日圓正進入

超買區域，周一亞市，匯價升至１３４﹒８５，趨勢往上，下方支持１﹒３４００、

１３３﹒４０、１３２﹒８０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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