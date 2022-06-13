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即市新聞

13/06/2022 17:20

《師傅教路－黃瑋傑》聯邦制藥把握政策機遇，推動原料藥高質發展

　　《師傅教路》聯邦制藥（０３９３３）主要從事製造和銷售藥物中間體產品、原料藥及製劑
產品。國家發改委、工信部於２０２１年１１月發布《關於推動原料藥產業高質量發展實施方案
的通知》，提出推動原料藥生產規模化、集約化發展，鼓勵優勢企業做大做強，提升產業集中度
，並鼓勵原料藥製劑一體化發展。集團作為抗生素原料藥龍頭企業，將積極把握政策機遇，優化
自身垂直一體化發展模式，推動中間體、原料藥及製劑業務協同發展。

＊重點布局糖尿病藥管線，多種產品獲一致性評價＊

　　截至２０２１年１２月３１日，集團開發中的新產品達２３種，其中９種為一類新藥項目。
集團重點布局糖尿病藥物管線，項目覆蓋德谷胰島素注射液、德谷門冬雙胰島素混合注射液等胰
島素類似物及利拉魯肽注射液、索瑪魯肽注射液等ＧＬＰ－１受體激動劑類。同時，於內分泌、
自身免疫及眼科等領域布局多個創新藥產品。去年，集團的６組胰島素參選產品全部中標第六批
國家藥品集中採購（胰島素專項），涉及餐時、基礎、預混組別的人胰島素及胰島素類似物。此
次集中採購是國家藥品集中採購首次拓展到生物製品領域，集團將利用是次國家藥品集中採購，
大力拓展胰島素產品銷售，提高產品市場佔有率，加速糖尿病領域國產替代進程。
　　集團於仿製藥質量和療效一致性評價方面亦取得積極進展，去年共有６個產品已通過一致性
評價。今年４月和６月，其全資附屬公司珠海聯邦制藥申報的注射用比阿培南（規格
：０﹒３ｇ）和注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉（規格：４﹒５ｇ）分別經國家藥品監督管理局審
批，通過仿製藥質量和療效一致性評價。注射用比阿培南為新型碳青霉烯類抗生素，具有抗菌譜
廣、對Ｂ－內醯胺酶穩定的特點，臨床適用於由敏感細菌所引起的敗血症、肺炎、急性支氣管炎
等的治療。注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉是由哌拉西林（青霉素類抗生素）及他唑巴坦（Ｂ－內
酰胺酶抑制劑）組成的複方抗感染藥物，適用治療由肺炎、泌尿道感染、皮膚及軟組織感染、敗
血症等引起的中、重度感染。這兩個產品獲批將進一步鞏固集團於抗感染領域的優勢地位。

＊積極拓展生物藥物研發，建議於４﹒１元買入＊

　　為積極拓展生物藥物研發，集團成立了珠海聯邦生物醫藥及聯邦生物科技，在糖尿病藥物、
單克隆抗體藥物、慢性疾病管理、大灣區港澳科研院校合作等領域進行深耕及擴展，開展藥物分
子篩選、工藝研究開發、臨床試驗、申報註冊、上市生產及委托生產等相關業務。建議買入價
４﹒１元，目標４﹒５元，止蝕位３﹒９元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股
票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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