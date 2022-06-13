《陶冬天下－陶冬》通脹又創高峰，政策同趨激進

《陶冬天下》上周風險資產市場連遭三重錘，１）石油價格再創新高，２）歐洲央行突然暗

示大碼加息，３）美國通脹意外反彈。在增長和通脹的夾擊下，美歐債券同遭拋售，美國兩年期

國債利率突破３％的心理關口，美債、德債利率大幅飆升，意大利債╱希臘債慘遭屠戮。３０年

期國債對５年期國債再現利率倒掛。資金擔憂聯儲歐央行顧此失彼，全球經濟走向衰退，大西洋

兩岸股市攜手走出今年１月以來最糟糕的單周表現。美元指數匯率迅速走強，再攀本周期高位；

恐慌指數ＶＩＸ大幅上揚。儘管ＯＰＥＣ承諾增加產量，布倫特原油價格企上每桶１２２美元。

黃金上周大致平穩，但是周五（１０日）通脹數據公布後上演大起大落，全周升；比特幣回吐。



美國５月份ＣＰＩ通脹環比上漲１％，同比８﹒６％，再創四十年新高。去除能源和食品的

核心通貨膨脹年增長６％，較上期略有回落。多數分析員原本以為，３月份通貨膨脹已經見頂，

通脹再次回升對於市場的心理衝擊很大。ＣＰＩ再次加速，油價起到了主要作用，美國能源價格

同比增長３５％，燃料油同比增長１０７％。當然食品價格也上漲了１０％，糧油之外的價格漲

勢也很兇狠、全面。這組數位再次提醒市場，聯儲面臨的挑戰十分艱巨，甚至未必受控。從利率

期貨價格看，市場預期聯邦基金利率今年累計加息到３﹒２％，差不多意味著未來五次ＦＯＭＣ

會議每次都加息５０點，甚至不排除出現１－２次７５點加息。



同一天公布的密西根大學消費者信心指數，報出５０﹒２的超低數值，遠遠弱過分析員預期

的５８和上期的５８﹒４。高企的物價正在蠶食消費者購買力和信心。美國財長耶倫和聯儲主席

鮑威爾近來先後表示，有必要採取更激進的貨幣收縮政策，但同時有信心實現經濟軟著陸。以美

國前財長薩默斯為首的一批經濟學家，則預言美國經濟即將陷入衰退。市場中也有更多人認同這

種講法，美國３０年國債與５年期國債出現了利率倒掛，意味著資金在作發生經濟衰退的心理準

備。



比起其他國家，美國消費者抗禦風險的能力相對較強。美國家庭的淨資產在過去三年暴升了

四成，主要來自於房價大幅上升。去年底美國家庭的資產為１６８Ｋ美元，比疫情前增加了

３２％，這是美國歷史上資產升值最快的兩年，而同期債務僅上升了８％。資產升值、債務穩定

、完全就業、工資快速上漲，給了美國經濟更強的韌性。但是資產負債表基本上是存量概念，更

長遠的前景，還要看房價走勢和工資走勢。以目前的美國經濟形勢看，大幅放緩無可避免，但是

未必滑入衰退。如果驚恐的聯儲一路採取過激收縮政策，有可能通脹沒有回到政策目標水準，而

經濟進入衰退。這種可能性正在上升。



在本周的ＦＯＭＣ會議上，筆者預計加息５０點，看點是新的利率點陣圖和鮑威爾的記者會

，尤其是會不會暗示未來會有７５點加息。



歐洲央行在６月的理事會以後，宣布了在７月份加息２５點，並於７月１日完全結束購債計

劃，央行會全力應付飆升中的通貨膨脹。這些在市場預料之中。ＥＣＢ同時指出，如果通脹壓力

持續或惡化，「在９月會議上更大幅度的加息將是合適的」。這就出乎市場意料。至於甚麼時候

啟動縮表回收流動性，決策當局就語焉不詳，只說會在「加息後相當一段時間才發生」，筆者的

解讀是明年上半年，但取決於當時的通脹和增長形勢。



其實這次ＥＣＢ的政策轉身非常大，它也摒棄了按部就班式加息模式，９月份加息５０點的

機會很高，甚至在第四季度經濟進入衰退的時候也繼續加息。筆者之前認為ＥＣＢ會在７月和９

月各加息２５點，然後在今年餘下的例會上暫停加息，靜待經濟脫離衰退再作打算。



筆者現在預期政策標桿ｄｅｐｏ ｒａｔｅ（儲蓄利率）從現在的－０﹒５％，直接上升到

年底１﹒０％，其中包括７月加息２５點，九月加息５０點，第四季度合共加息７５點。明年再

加息四次，每次２５點。這是歐洲２０１１年以來第一次加息，而且是大碼加息，ＥＣＢ將政策

重心轉向治理通脹，不惜犧牲經濟增長和就業。



歐洲面臨的更大問題是，經濟形勢不妙，俄烏衝突給歐洲帶來嚴重的供應短缺，能源和食品

價格暴漲，ＣＰＩ通脹可能到達雙位數，也嚴重侵蝕著消費者購買力。另一方面，今年冬季歐洲

很可能出現能源危機，天然氣不光貴，量也不夠。整個化工行業可能陷入停產或半停產狀態，並

可能令製造業全產業鏈受到直接衝擊。歐洲沒有美國經濟的底氣，但是歐洲央行卻學著聯儲大碼

加息，歐洲經濟在下半年出現衰退是大概率事件了。



ＯＰＥＣ＋宣布在七八月增加每天石油產量額度６５萬桶，超出了之前計劃的４３萬桶，布

倫特原油價格應聲下挫，但是這個效應維持了不到２４小時，油價就掉頭回升。魔鬼在細節中，

仔細看看哪個國家在增產，其中俄羅斯承諾增加產量１７萬桶，所以這個增產計劃頗為搞笑。為

了向本國選民演一齣戲，美國政府居然對這麼一個增產計劃拼命鼓掌。



筆者重申國際石油價格易升難跌，關鍵在石油庫存。國際能源署公布的庫存顯示，石油庫存

處在近十年的低位，自從全球經濟復甦去年開始以來，需求逐步上升，補庫存一直沒有機會實現

。如今美國進入自駕出遊旺季，可用的庫存量已經禁受不了新的大意外了。不久前歐盟宣布對俄

羅斯石油實施新的制裁。



在ＯＰＥＣ＋，石油生產對石油價格上升幾乎沒有供應彈性，該開動的產能早就開動了。核

心產油國可以略微增加一些，但是被其他產油國的有效產能所抵消。這次石油制裁令每天２００

－３００萬桶的俄羅斯石油生產在主流市場消失了，而沙特的最大增產能力大約為１００萬桶。

除了沙特外只有阿聯酋和伊拉克加起來有３０萬桶左右的產能可以挖掘，其他國家要麼已經達到

生產極限，要麼連現在的生產額度都達不到。如果美國解除對伊朗和委內瑞拉的石油禁運，可以

增加１３０萬桶供應，但是美國與這兩個國家的談判一直不順利。不管玩甚麼數字遊戲，世界上

是找不到足夠新的產能來替代俄羅斯石油的。



儘管油價屢創新高，石油和頁岩氣行業的投資積極性一直不高，這個和美歐激進的碳中和政策

有關。既然十年內政府打算圍剿化石類燃料，這個時候再斥鉅資投資產能就顯得不合時宜了，尤

其頁岩氣行業剛剛經歷了一場災難性的萎縮。



筆者認為在石油供應和需求出現結構性赤字的情況下，油價升上１５０美元並不出奇，然後

可能在２０２３年下半年達到新的均衡點。這個均衡點達成的條件是，１）全球經濟（中國除外

）增長放慢到２％，２）西方國家不再對俄羅斯石油實施進一步的制裁，３）沙特、阿聯酋和伊

拉克開足全部生產的馬力，４）伊朗、委內瑞拉和利比亞供應重回市場。油價易升難跌。



本周市場聚焦在聯儲ＦＯＭＣ會議，預計加息５０點。看點在於點陣圖和鮑威爾記者會上的

語境。點陣圖估計指向２－３次５０點加息，接下來在今年剩餘的ＦＯＭＣ會議上每次加息２５

點，但是近來反彈的通貨膨脹和轉弱的消費信心可能帶來新的政策變數，不確定性較高。預計

ＦＯＭＣ２０２３年再加息兩次後停止加息。英格蘭銀行預計加息２５點。日本銀行利率保持不

變，不過黑田在記者會上的語調可能略微更鷹派一些。中國的五月零售和投資資料以及美國的五

月零售資料也需要留意。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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