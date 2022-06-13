《缸邊隨筆－石鏡泉》有早知，無乞兒？

《缸邊隨筆》俗諺「有早知，無乞兒」，果如是？非也。現實金融市場是「有早知，才致乞

兒」，何故？



早知，即是未發生之事，即是要估。不少投資者之估，是以為自己之估會成真，堅信不移，

ｐｕｔ ｍｏｎｅｙ ｗｈｅｒｅ ｔｈｅ ｍｏｕｔｈ ｉｓ。真金白銀來撐所估，但當所估

不成真，就要冚倉、斬倉，結果就是早知變乞兒。



上周五（１０日），美股就出現「早知變乞兒」之市道。上周五，美消費物價指數升爆表，

道指、標普、納指插下，美匯、美息升。美通脹升，不是日講夜講講了Ｎ個月？美財長耶倫近日

也謂，去年謂通脹升是暫時性的是估錯了，高盛、摩根大通、摩根士丹利、美銀、野村、

Ｒａｂｏ等大行，近月有邊個不是講美通脹升？



因此上周五美通脹升，就算升爆表，也應是板上釘釘事，市場不是應已消化了這個「壞」消

息，節哀順變，股可以跌下，息匯可以升下，但不用反艇式的一插一飆。反艇，就是突然驚覺。

吓，通脹咁勁㗎！



有這驚覺：「通脹咁勁㗎！」是因為近日市場有人講美通脹可能已觸頂，有早知者更博上月

美通脹率已創４０年來新高。上周五美通脹率不會在上月４０年來新高再新高啩，故有投機者估

上周五的美ＣＰＩ，頂多是與４月的漲８﹒３％齊平，以至稍低。



這個估５月通脹與４月齊平之估，十分不幸，竟是市場共識，即是市場人人都是早知，然歷

史告訴我們，在金融市場上，大多數人都是站錯邊的，今次也不例外，美５月通脹升至８﹒６％

，所以才有美股反艇。



今時的金融市場由於環球ＱＥ、超低息、地緣政治風險、資源短缺、價格趨升等等，都是之

前未所見的，故很多歷史上的股市走勢是未必可以作參考的。



舉個例，２００８年雷曼爆破，是靠ＱＥ把經濟及股市拉回上來，但今次股再跌，以至成災

時，還會有ＱＥ來打救？當過往歷史不可或不易作參考時，很多的早知，其實可能是無知的。



以今時的美通脹為例，是真的可以用加息來遏下去嗎？筆者一直認為是不能夠。



今年４月１９日，本欄有文「加息遏通脹？」提出：美國消費物價指數的組成，佔比最重的

是房屋為４２﹒４％，次為交通佔比１８﹒２％，第三是食品與飲品佔比１４﹒３％，三者合上

來已是逾７４﹒９％。加息會否使住、食、行的消費增長遏得下去？而各分項中，都以醫療保健

升幅最勁，加息又會否使醫療保健費用減下？不會。交通一項近月急升，是因為美國汽油價升至

歷史以來的每加侖５美元（年前是２﹒５至３美元╱加侖），汽油價貴是因為美國本土煉油能力

２０多年來沒有提升，全靠入口，一旦供應鏈因疫情而斷裂，供不應求，汽油價便升，要解決汽

油供應不足，白宮要放棄之前對委內瑞拉的汽油出口管制，要從委內瑞拉進口已提煉好的汽油（

不是石油）這又不是靠加息能解決的。



加息最有用的地方是遏止借貸消費，大家以前一日食兩隻雞蛋，今時再碌不到卡，只食一隻

。蛋的需求減少，但蛋的供應不減時，物價、通脹便自然回下，經濟學上用語是，通脹是供少於

需物價升，當需少於供時，物價便跌，這是具邏輯的經濟理論。但今時是怎情況？



是超市貨架無貨，美國人會怎辦？簡單，趁尚有貨，買，買，買。結果是不少美國人都碌卡

儲糧儲物，通脹來，早買早著遲買便貴。



對於這個爆表的５月通脹率，白宮也是開足宣傳機器來安撫美國選民。



白宮首席經濟顧問一再重申（如拜登周前見鮑威爾所言），遏通脹是美儲局責任，拜登總統

已給了美儲局全權去做此事。



洛杉機港口負責人在電視專訪中講已盡速將壓在碼頭貨品運出。



拜登更在洛杉機碼頭前講了幾點（括號為筆者註解）：



１﹒Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｉｓ ｒｅａｌ，通脹是真的；



２。美國汽油價升是俄羅斯引致，叫「Ｐｕｔｉｎ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ」（但拜登會不制

裁俄油？）；



３。要降低食品及汽油價，拜登講已和歐洲盟友合作，盡快運出烏克蘭小麥（媽呀！美國幾

時要靠烏克蘭小麥才吃得飽？）；



４﹒Ｅｘｘｏｎ要快增新鑽油井，不要只顧做股票回購。



拜登上述遏通脹板斧各位認為會有大效嗎？



當美儲局加息遏不了通脹，拜登政府對遏通脹只能廢噏時，美國通脹怕還會有個不羈的發展

。



這個不羈應不會是脫羈，因為碌卡購物，即是借錢，廣告話：借錢梗要還，到有日美國持卡

人還不起錢時，他們自然會買少，以至不買。通脹自然回下。



美國人的消費能力，碌卡能力，有幾多可能有人知，但我不知，亦無謂估去做早知，先知，

等發展，等到美國人停止碌卡或碌爆卡，需求大減，貨惡其棄於地時，美通脹便會回下。



目前，還是忍手些好，免「早」知變乞兒。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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