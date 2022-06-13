【企業盈警】潤中控股（００２０２）料全年虧損擴至最少２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》潤中國際控股（００２０２）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損不少於約２億元，比去年度虧損約１﹒３５億元有所擴大。

該集團指，虧損額大幅增加主因期內就採礦權錄得重大減值虧損，去年度無此虧損，以及預

期期內就按公平值計入損益之金融資產錄得重大公平值虧損，去年度則錄收益約９３１２萬元。

由於有關虧損僅為減值性質撥備，故並不影響現金流狀況。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

