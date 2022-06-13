【企業盈警】雄岸科技（０１６４７）料全年盈轉虧１５０萬坡元

《經濟通通訊社１３日專訊》雄岸科技（０１６４７）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損約１５０萬元（坡元．下同），而去年度則錄溢利約７００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因比特幣價格於期內大幅波動，戰略性減少比特幣交易量，導致比特

幣交易溢利由去年度約７２０萬元減少至本年度約１００萬元，以及期內確認數字資產存貨之公

平值變動虧損約１２０萬元，去年度收益約２１０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

