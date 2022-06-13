《國企紅籌》中國太保（２６０１）首５個月原保險收入升６﹒７％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
５個月累計原保險業務收入約２０１４﹒２４億元（人民幣．下同），比去年同期升約
６﹒６９％。
該集團指，其中今年首５個月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入
１２７３﹒４６億元，同比增長５﹒１％，而另一間子公司中國太平洋財產保險累計原保險業務
收入７４０﹒７８億元，同比增長９﹒６％。（ｗｈ）
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