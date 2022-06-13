龍光集團（０３３８０）５月銷售額逾３５億人幣，同比跌６９％

《經濟通通訊社１３日專訊》龍光集團（０３３８０）公布，連同聯合營公司在內，５月銷

售額約３５﹒４億元人民幣，比去年同期跌約６９﹒４８％，銷售面積約２５﹒４萬平方米。

該集團指，今年首５個月銷售額約２６６億元人民幣，同比下降約５８﹒１７％，銷售面積

約１７０萬平方米。（ｗｈ）

