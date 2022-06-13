【企業盈警】昊天國際建投（０１３４１）料全年盈轉虧４億元

《經濟通通訊社１３日專訊》昊天國際建投（０１３４１）公布，預期截至３月３１日止年
度淨虧損約４﹒０３億元，去年度淨純利約１億元。
該集團指，財務業績大幅下跌主因期內在金融資產公平價值計入損益中的虧損，其中大部分
虧損為投資於基金之公平值損失，其投資於大中華區之私人股權及上市證券，以及分佔聯營公司
業績虧損。
該集團將於上市規則規定時限內公布業績。（ｗｈ）
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