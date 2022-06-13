【企業盈警】中國農產品交易（００１４９）料全年純利跌逾９８％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國農產品交易（００１４９）公布，預期截至３月３１日止

年度純利減少超過９８％，至最多約９８０萬元。

該集團指，有關減少主因訴訟判決的一次性收益大幅減少約６﹒６１億元，因該收益已於去

年度的財務報表中確認，其影響僅被期內確認另一項訴訟判決的一次性收益部分抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

