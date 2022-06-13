【企業盈警】宏安地產（０１２４３）料全年純利跌最多４５％

《經濟通通訊社１３日專訊》宏安地產（０１２４３）公布，預期截至３月３１日止年度溢
利減少不高於４５％。
該集團指，純利下跌主因本年度應佔合營企業住宅項目溢利減少及沒有住宅單位落成，已扣
除沒有投資物業公平值虧損及沒有撇減持作待售物業。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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