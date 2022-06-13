【企業盈警】位元堂（００８９７）料全年虧損降至最多１﹒４億元

《經濟通通訊社１３日專訊》位元堂（００８９７）公布，預期截至３月３１日止年度虧損
不高於約１﹒４億元，比去年度虧損約３﹒７６億元有所收窄。
該集團指，虧損減少主因在去年度出售前聯營公司易易壹金融集團的投資錄得虧損約
２﹒３８億元，而期內則沒有該項虧損。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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