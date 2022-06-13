【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（１０日）恒指低開３４６點，報２１５２２點。最高
升６５點報２１９３５點，最低跌３８１點報２１４８７點。恒指收報２１８０６點，跌６２點
或０﹒２９％。
按額度計算，北水全日淨流入５１﹒６億元人民幣，增加１５７％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、長城汽車（０２３３３）。
主板成交１８０３﹒４７億元增加１０﹒２％。其中港股通成交３６７﹒５億元，佔總成交
２０﹒４％。
＊騰訊手遊吸金力最強＊
ＳｅｎｓｏｒＴｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２２年５月中國手遊發行商在全球Ａｐｐ
Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ的收入排名中，頭部發行商收入排名變化不大，前３名
依舊為騰訊、網易（０９９９９）和米哈游。
共４０家中國廠商入圍全球發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２３億美元，佔全球
ＴＯＰ１００手遊發行商收入４３％。２０２２年５月中國Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ手遊收入排行榜
前兩名繼續由騰訊《王者榮耀》與《和平精英》獲得。
騰訊控股升０﹒４１％報３９６﹒４元，北水淨買入８﹒４億元；快手跌０﹒９７％報
８６﹒５元，北水淨買入５﹒７億元；中國海洋石油跌０﹒３５％報１１﹒３８元，北水淨買入
３﹒１億元。
美團跌０﹒３％報２０１﹒２元，北水淨賣出１１﹒１億元；中芯國際升８﹒０２％報
１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒５億元；長城汽車升９﹒１４％報１５﹒５２元，北水淨賣出
１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒４１
快手 （０１０２４） ５﹒６５
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒１５
理想汽車 （０２０１５） ２﹒１７
協鑫科技 （０３８００） １﹒７６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） －１１﹒１１
中芯國際 （００９８１） －１﹒４９
長城汽車 （０２３３３） －１﹒４５
小米集團 （０１８１０） －０﹒５１
建設銀行 （００９３９） －０﹒４０
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