《日入而息》第二階段消費券８月７日起發放，港股挫７３８點

《今天重點》

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政府８月起分階段發放第二期消費券，新增２間營辦商；陳茂波稱審慎考慮後擴受惠者，已移民

不應獲消費券；王學玲稱合資格市民最早於８月７日起領取消費券；新增２間營辦商不會增加行

政費

匯豐ＰａｙＭｅ將就新一輪消費券推４０００萬元獎賞；中銀香港ＢｏＣＰａｙ推１００元「轉

會現金賞」；ＡｌｉｐａｙＨＫ消費券「轉會」或新登記用戶額外獲２５元優惠；ＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙ ＨＫ推「加強版」消費券獎賞；以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套

裝

港交所（００３８８）為結算參與者推出ＶＡＲ平台

金管局計劃未來３年分階段提升ＣＭＵ系統

今期居屋攪珠結果出爐，推售７新屋苑涉８９２６伙

本港新增７３７宗確診，１０４宗屬輸入個案；今日新增２１宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案；

學校今錄２７５宗陽性個案，４間學校出現小型爆發

李書福旗下星紀時代擬收購手機廠商魅族八成股權

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《即日市況》

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恒指全日低收７３８點報２１０６７，科指低收２２７點報４５９８

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒８９％，成交破萬億外資出逃近三月多

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《美元匯價》

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預期貨幣政策進一步收緊，非美貨幣全面下滑

歐元最新報１﹒０４６２╱６６，日圓最新報１３４﹒６１╱６６

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《公司業績》

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寰亞傳媒（０８０７５）首三季虧損擴大至５３３１﹒４萬元，不派息

衍匯亞洲（０８２１０）全年虧損擴至８８２萬元，不派息

長城微光（０８２８６）全年虧損擴至４０３９萬元人民幣，不派息

中基長壽科學（００７６７）全年虧轉盈６０６萬元，不派息

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《公司資訊》

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恒生銀行（０００１１）聯袂本地藝術家送出限量環保ＮＦＴ

德盈控股（０２２５０）夥ＭＡＤＷｏｒｌｄ推小黃鴨ＮＦＴ

香港寬頻（０１３１０）委任何達為企業方案行政總裁

越南玩具廠商ＧＦＴ國際據報今起預路演，擬籌３億元

盛業（０６０６９）３８００萬元購主席力寶中心寫字樓單位

基石控股（０１５９２）建議發可換股票據，籌最多２億元供還債

華廈置業（００２７８）收聯交所停牌決定，考慮提覆核

ＩＤＧ能源投資（００６５０）投資項目售頁岩油資產料蝕５７８０萬元

賽生藥業（０６６００）委任毛力為公司副總裁、研究及開發部總經理兼首席醫學官

阿里雲總裁張建鋒：定義下一代的雲，中國雲計算就有超車機會

玄武雲科技通過上市聆訊，去年純利跌４７﹒７％

恒指公司表示中國物流資產（０１５８９）將於多個指數中剔除

萊蒙國際（０３６８８）上水馬適路項目獲城規會批准改劃為住宅用途

港交所（００３８８）為結算參與者推出ＶＡＲ平台

敏華控股（０１９９９）擬分拆附屬銳邁科技於內地上市

壹傳媒（００２８２）兩附屬接獲清盤呈請，８月１７日在高院聆訊

李書福旗下星紀時代擬收購手機廠商魅族八成股權

東亞（０００２３）與利奧集團達成１﹒５億元可持續發展表現掛勾貸款協議

永勝醫療（０１６１２）授出１３３９﹒２３萬份購股權，行使價０﹒８元

石藥集團（０１０９３）「鹽酸普拉克索緩釋片」獲國家藥監局註冊批件

華潤置地（０１１０９）５月合同銷售２０３﹒２億元人民幣，按年跌１９％

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《國企紅籌》

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中交建（０１８００）附屬２億元人民幣增資中交鹽城建設

中航科工（０２３５７）附屬中航電子發新股併中航機電

微創機器人（０２２５２）完成５Ｇ最遠距離機器人手術

濱海投資（０２８８６）獲得渤化永利熱電煤改燃項目

新華保險（０１３３６）首５月原保費收入按年增５％至８６８億元人民幣

中國人壽（０２６２８）首５個月原保險保費收入跌１﹒８６％至３７９２億人民幣

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《神州民企》

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景瑞控股（０１８６２）核數師羅兵咸辭任，關注４９億人幣存款性質

達利食品（０３７９９）以每股４元向第三方收購約２﹒２億股

中梁控股（０２７７２）５月合約銷售按年跌５６﹒２％至６０億元人民幣

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《中國要聞》

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上海今年第二批涉宅用地擬於７月下旬集中出讓

宜家上海楊浦商場將於７月初關閉

外資銀行高層被指薪酬過高，據報內地監管機構促減薪

科創板發布醫療器械企業第五套上市標準適用指引

人行續百億逆回購利率持平，零投放零回籠

中證監連開十張「罰單」，中金光大等６家券商被點名

５月房企融資環比挫逾四成，境內發債主體多為國央企

安徽省政府副秘書長王誠涉嫌嚴重違紀違法接受調查

廣東湛江、陽江等多市下調首套房貸最低首付比例

本周地方債發行規模６１６７億人幣，創歷史次高

人保壽險人事調整：肖建友任總裁，王文不再主持工作

首批公募ＲＥＩＴｓ解禁在即，專家提醒勿追漲殺跌

國辦推進省以下財政體制改革，遏制地方政府隱性債務

江蘇檢察機關依法對原中國銀監會副主席蔡鄂生提公訴

民生證券表示著手尋符合資質人員代馮鶴年履行公司職責

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《寶島快訊》

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台股重挫２﹒３６％，收報１６０７０﹒９８點

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《其他消息》

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政府８月起分階段發放第二期消費券，新增２間營辦商

王學玲稱合資格市民最早於８月７日起領取消費券；新增２間營辦商不會增加行政費

陳茂波稱第二階段５０００元消費券詳情將於本周公布；審慎考慮後擴受惠者，已移民不應獲消

費券

林鄭稱大部分港人愛國，寄語下屆政府要不畏鬥爭

白韞六稱廉署進一步打開國際合作，本港廉潔程度受國際認可

私隱公署表示４間物管公司違《私隱條例》，康健醫療遺失病人資料；有權移除起底信息，不宜

披露會否封Ｔｅｌｅｇｒａｍ

金管局表示一直推動銀行業開放ＡＰＩ的發展及相關應用

警方為慶祝回歸２５周年推多項活動，將舉辦慈善音樂會

政府擬推過海隧道擠塞徵費，運輸署指主要針對私家車

中原十大屋苑周末成交跌５６％，零成交屋苑增至５個

今期居屋攪珠結果出爐，推售７新屋苑涉８９２６伙

馬時亨稱地少現競爭使地價上升，政府非特意抬高地價

深股通全日流出３７億元，外資結束十日淨流入；滬股通全日流出６７億元，外資流出１３５億

元創三月高

保柏與忠意保險僱員福利簽訂戰略合作協議

澳門修改博彩法料周三簽署意見書，可於博彩經營批給期前完成

澳門司警拘捕一香港女子，涉詐騙及洗黑錢

珍寶海鮮舫已物色船塢泊位，本月中牌照到期前移離香港

中銀香港ＢｏＣＰａｙ推１００元「轉會現金賞」

以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套裝

匯豐ＰａｙＭｅ將就新一輪消費券推４０００萬元獎賞

ＡｌｉｐａｙＨＫ消費券「轉會」或新登記用戶額外獲２５元優惠

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《俄烏開戰》

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德國財長指通脹是真實威脅，撐歐洲央行緊縮政策

遭土耳其反對，瑞典和芬蘭加入北約計劃現變數

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《新冠肺炎》

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本港新增７３７宗確診，１０４宗屬輸入個案；今日新增２１宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案

學校今錄２７５宗陽性個案，４間學校出現小型爆發

港府認可埃及等４國疫苗接種，本周三起實施

上海昨增３６例新冠陽性感染者，社會面增５例；上海常態化核酸免費檢測延長至７月３１日

何栢良料七一前每日確診或升至４位數，仍屬可控範圍

全國昨增本土陽性１４３宗，北京疫情來勢兇猛

北京等至少三個內地主要城市縮短入境人員隔離時間；北京新增４５宗本土感染，對酒吧涉疫地

區連三日核酸

台灣新增４﹒５萬宗本土確診，多１０９宗死亡

美國ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５個案增加，蕭傑恒憂港壓力增

翰林軒第２座１４人違強檢公告，兩人被罰款１萬元

醫管局專科門診今日開始實施疫苗通行證

香港羽毛球手謝影雪確診，退出印尼公開賽

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