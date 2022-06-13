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即市新聞

13/06/2022 19:23

《日入而息》第二階段消費券８月７日起發放，港股挫７３８點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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政府８月起分階段發放第二期消費券，新增２間營辦商；陳茂波稱審慎考慮後擴受惠者，已移民
不應獲消費券；王學玲稱合資格市民最早於８月７日起領取消費券；新增２間營辦商不會增加行
政費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐ＰａｙＭｅ將就新一輪消費券推４０００萬元獎賞；中銀香港ＢｏＣＰａｙ推１００元「轉
會現金賞」；ＡｌｉｐａｙＨＫ消費券「轉會」或新登記用戶額外獲２５元優惠；ＷｅＣｈａｔ
　Ｐａｙ　ＨＫ推「加強版」消費券獎賞；以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套
裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）為結算參與者推出ＶＡＲ平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局計劃未來３年分階段提升ＣＭＵ系統　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今期居屋攪珠結果出爐，推售７新屋苑涉８９２６伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增７３７宗確診，１０４宗屬輸入個案；今日新增２１宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案；
學校今錄２７５宗陽性個案，４間學校出現小型爆發　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李書福旗下星紀時代擬收購手機廠商魅族八成股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收７３８點報２１０６７，科指低收２２７點報４５９８
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒８９％，成交破萬億外資出逃近三月多
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　預期貨幣政策進一步收緊，非美貨幣全面下滑　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４６２╱６６，日圓最新報１３４﹒６１╱６６
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　寰亞傳媒（０８０７５）首三季虧損擴大至５３３１﹒４萬元，不派息
　　衍匯亞洲（０８２１０）全年虧損擴至８８２萬元，不派息　　　　　
　　長城微光（０８２８６）全年虧損擴至４０３９萬元人民幣，不派息　
　　中基長壽科學（００７６７）全年虧轉盈６０６萬元，不派息　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　恒生銀行（０００１１）聯袂本地藝術家送出限量環保ＮＦＴ　　　　　　　　　　
　　德盈控股（０２２５０）夥ＭＡＤＷｏｒｌｄ推小黃鴨ＮＦＴ　　　　　　　　　　
　　香港寬頻（０１３１０）委任何達為企業方案行政總裁　　　　　　　　　　　　　
　　越南玩具廠商ＧＦＴ國際據報今起預路演，擬籌３億元　　　　　　　　　　　　　
　　盛業（０６０６９）３８００萬元購主席力寶中心寫字樓單位　　　　　　　　　　
　　基石控股（０１５９２）建議發可換股票據，籌最多２億元供還債　　　　　　　　
　　華廈置業（００２７８）收聯交所停牌決定，考慮提覆核　　　　　　　　　　　　
　　ＩＤＧ能源投資（００６５０）投資項目售頁岩油資產料蝕５７８０萬元　　　　　
　　賽生藥業（０６６００）委任毛力為公司副總裁、研究及開發部總經理兼首席醫學官
　　阿里雲總裁張建鋒：定義下一代的雲，中國雲計算就有超車機會　　　　　　　　　
　　玄武雲科技通過上市聆訊，去年純利跌４７﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒指公司表示中國物流資產（０１５８９）將於多個指數中剔除　　　　　　　　　
　　萊蒙國際（０３６８８）上水馬適路項目獲城規會批准改劃為住宅用途　　　　　　
　　港交所（００３８８）為結算參與者推出ＶＡＲ平台　　　　　　　　　　　　　　
　　敏華控股（０１９９９）擬分拆附屬銳邁科技於內地上市　　　　　　　　　　　　
　　壹傳媒（００２８２）兩附屬接獲清盤呈請，８月１７日在高院聆訊　　　　　　　
　　李書福旗下星紀時代擬收購手機廠商魅族八成股權　　　　　　　　　　　　　　　
　　東亞（０００２３）與利奧集團達成１﹒５億元可持續發展表現掛勾貸款協議　　　
　　永勝醫療（０１６１２）授出１３３９﹒２３萬份購股權，行使價０﹒８元　　　　
　　石藥集團（０１０９３）「鹽酸普拉克索緩釋片」獲國家藥監局註冊批件　　　　　
　　華潤置地（０１１０９）５月合同銷售２０３﹒２億元人民幣，按年跌１９％　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中交建（０１８００）附屬２億元人民幣增資中交鹽城建設　　　　　　　　　　　
　　中航科工（０２３５７）附屬中航電子發新股併中航機電　　　　　　　　　　　　
　　微創機器人（０２２５２）完成５Ｇ最遠距離機器人手術　　　　　　　　　　　　
　　濱海投資（０２８８６）獲得渤化永利熱電煤改燃項目　　　　　　　　　　　　　
　　新華保險（０１３３６）首５月原保費收入按年增５％至８６８億元人民幣　　　　
　　中國人壽（０２６２８）首５個月原保險保費收入跌１﹒８６％至３７９２億人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　景瑞控股（０１８６２）核數師羅兵咸辭任，關注４９億人幣存款性質　　
　　達利食品（０３７９９）以每股４元向第三方收購約２﹒２億股　　　　　
　　中梁控股（０２７７２）５月合約銷售按年跌５６﹒２％至６０億元人民幣
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海今年第二批涉宅用地擬於７月下旬集中出讓　　　　
　　宜家上海楊浦商場將於７月初關閉　　　　　　　　　　
　　外資銀行高層被指薪酬過高，據報內地監管機構促減薪　
　　科創板發布醫療器械企業第五套上市標準適用指引　　　
　　人行續百億逆回購利率持平，零投放零回籠　　　　　　
　　中證監連開十張「罰單」，中金光大等６家券商被點名　
　　５月房企融資環比挫逾四成，境內發債主體多為國央企　
　　安徽省政府副秘書長王誠涉嫌嚴重違紀違法接受調查　　
　　廣東湛江、陽江等多市下調首套房貸最低首付比例　　　
　　本周地方債發行規模６１６７億人幣，創歷史次高　　　
　　人保壽險人事調整：肖建友任總裁，王文不再主持工作　
　　首批公募ＲＥＩＴｓ解禁在即，專家提醒勿追漲殺跌　　
　　國辦推進省以下財政體制改革，遏制地方政府隱性債務　
　　江蘇檢察機關依法對原中國銀監會副主席蔡鄂生提公訴　
　　民生證券表示著手尋符合資質人員代馮鶴年履行公司職責
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股重挫２﹒３６％，收報１６０７０﹒９８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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政府８月起分階段發放第二期消費券，新增２間營辦商　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王學玲稱合資格市民最早於８月７日起領取消費券；新增２間營辦商不會增加行政費　　　　　
陳茂波稱第二階段５０００元消費券詳情將於本周公布；審慎考慮後擴受惠者，已移民不應獲消
費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱大部分港人愛國，寄語下屆政府要不畏鬥爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
白韞六稱廉署進一步打開國際合作，本港廉潔程度受國際認可　　　　　　　　　　　　　　　
私隱公署表示４間物管公司違《私隱條例》，康健醫療遺失病人資料；有權移除起底信息，不宜
披露會否封Ｔｅｌｅｇｒａｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示一直推動銀行業開放ＡＰＩ的發展及相關應用　　　　　　　　　　　　　　　　　
警方為慶祝回歸２５周年推多項活動，將舉辦慈善音樂會　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬推過海隧道擠塞徵費，運輸署指主要針對私家車　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原十大屋苑周末成交跌５６％，零成交屋苑增至５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今期居屋攪珠結果出爐，推售７新屋苑涉８９２６伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬時亨稱地少現競爭使地價上升，政府非特意抬高地價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出３７億元，外資結束十日淨流入；滬股通全日流出６７億元，外資流出１３５億
元創三月高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保柏與忠意保險僱員福利簽訂戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門修改博彩法料周三簽署意見書，可於博彩經營批給期前完成　　　　　　　　　　　　　　
澳門司警拘捕一香港女子，涉詐騙及洗黑錢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
珍寶海鮮舫已物色船塢泊位，本月中牌照到期前移離香港　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港ＢｏＣＰａｙ推１００元「轉會現金賞」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以拍住賞領取消費券享５Ｇ體驗包及Ｅｄａｎ收藏套裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐ＰａｙＭｅ將就新一輪消費券推４０００萬元獎賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡｌｉｐａｙＨＫ消費券「轉會」或新登記用戶額外獲２５元優惠　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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德國財長指通脹是真實威脅，撐歐洲央行緊縮政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遭土耳其反對，瑞典和芬蘭加入北約計劃現變數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增７３７宗確診，１０４宗屬輸入個案；今日新增２１宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案　
學校今錄２７５宗陽性個案，４間學校出現小型爆發　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府認可埃及等４國疫苗接種，本周三起實施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨增３６例新冠陽性感染者，社會面增５例；上海常態化核酸免費檢測延長至７月３１日　
何栢良料七一前每日確診或升至４位數，仍屬可控範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土陽性１４３宗，北京疫情來勢兇猛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京等至少三個內地主要城市縮短入境人員隔離時間；北京新增４５宗本土感染，對酒吧涉疫地
區連三日核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增４﹒５萬宗本土確診，多１０９宗死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５個案增加，蕭傑恒憂港壓力增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
翰林軒第２座１４人違強檢公告，兩人被罰款１萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局專科門診今日開始實施疫苗通行證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港羽毛球手謝影雪確診，退出印尼公開賽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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