《油金掠影》憂北京疫情擴大，油價曾創一周低位，金價挫逾２％

《經濟通通訊社１４日專訊》北京疫情擴大，市場憂慮會影響原油需求，油價曾創一周低位

，紐約期油及布蘭特期油最多曾跌逾３美元，惟利比亞局勢成緊張，加上石油及天然氣勘探及開

發成本下降，抵銷對油價的負面消息，拉動價格回升。

紐約期油收升２６美仙或０﹒２２％，報每桶１２０﹒９３美元；布蘭特期油收升２６美仙

或０﹒２１％，報每桶１２２﹒２７美元。

據外電援引利比亞石油部長Ｍｏｈａｍｅｄ Ｏｕｎ稱，當地政局動盪導致石油生產幾乎停

止，單日產量由去年的平均１２０萬桶下降了約１１０萬桶。

另外，美國通脹加劇，引發市場對聯儲局進取加息的憂慮。有分析認為，若聯儲局本周議息

會議的加息幅度較市場預期高，意味美國經濟或進一步衰退，打擊石油需求。



＊紐約期金創６周最大單日跌幅＊



美國債息及美元匯價上揚，拖累金價從上周五（１０日）創下的５周高位回落。紐約期金收

跌４３﹒７０美元或２﹒３％，報每盎司１８３１﹒８美元，單日跌幅創６周最大。

有外電引述消息指，美國聯儲局本周可能加息０﹒７５厘，觸發美國債息及美元匯價上揚。

美國１０年期國債孳息率升至１１年新高，報３﹒３４８厘；美匯指數更升至２０年高位

１０４﹒９６。

其他貴金屬方面，白銀跌３﹒１％，報每盎司２１﹒２５美元；白金跌４％，報每盎司

９７２﹒３美元；鈀金期挫６﹒７％，報每盎司１７７８﹒４美元。（ｅｒ）

