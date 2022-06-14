  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢轉弱，留意恒指２０８８４

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和向淡。雖然若與美股的表現比較，昨天（１３日）港股的跌幅較小，觀
乎大市於低位的反彈力度非常一般，港股短期形勢已經顯著轉弱。於此環境下，即使認為短期升
浪仍未完結，亦不應急於入市造好。恒指已跌至２０９９４，仍高於上月２０日高位２０７９４
，但上月３日高位２１２９２支持已告失守，算是向好友發出了警號。本月２日低位２０８８４
附近料有初步支持，但未必可以穩守。
　　本欄估計，指數於該水平會有好友大戶再度入市維持秩序，但後市表現將視乎到時大市能否
顯著回升，並有明顯增加的主動買盤配合而定。陰陽燭周線圖上，於連續錄得５支陽燭後，本周
呈現回吐是正常的；初步估計，這並不足以令當前向好的圖表形勢轉淡，港股反覆上升的勢頭未
變。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2022
【紓困措施】8月起分階段發放第二期消費券　意圖永久離港不可領
人氣文章專訪13/06/2022
《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）
人氣文章中國故事13/06/2022
《神州經脈》北京疫情添陰霾A場跌　人幣五連貶　百三億外資急撤
人氣文章財經熱話13/06/2022
【教育股反彈】新東方在綫創一年新高　潛在升幅還有40%？
人氣文章財經熱話13/06/2022
【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？
人氣文章財經熱話13/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金