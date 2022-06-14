《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢轉弱，留意恒指２０８８４

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於向好和向淡。雖然若與美股的表現比較，昨天（１３日）港股的跌幅較小，觀

乎大市於低位的反彈力度非常一般，港股短期形勢已經顯著轉弱。於此環境下，即使認為短期升

浪仍未完結，亦不應急於入市造好。恒指已跌至２０９９４，仍高於上月２０日高位２０７９４

，但上月３日高位２１２９２支持已告失守，算是向好友發出了警號。本月２日低位２０８８４

附近料有初步支持，但未必可以穩守。

本欄估計，指數於該水平會有好友大戶再度入市維持秩序，但後市表現將視乎到時大市能否

顯著回升，並有明顯增加的主動買盤配合而定。陰陽燭周線圖上，於連續錄得５支陽燭後，本周

呈現回吐是正常的；初步估計，這並不足以令當前向好的圖表形勢轉淡，港股反覆上升的勢頭未

變。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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