《套期保值－蕭猷華》料美聯儲本周只會加５０點子，短線可博反彈

《套期保值》美股連續兩個交易日急跌，道瓊斯指數下跌８７６﹒０５點，收報

３０５１６﹒７４點；標準普爾５００指數跌至今年新低，跌入熊市區，下挫３﹒８８％，收報

３７４９﹒６３點；納斯達克綜合指數下跌４﹒６８％，收報１０８０９﹒２３點。１０年期國

債收益率創下２０２０年３月以來最大單日漲幅，升至３﹒３５％水平。



美聯儲在周四凌晨議息結果，在公布前一星期，所有聯儲局委員一律要禁止發表市場預期言

論，類似上市公司在業績前的一段時間，都會設有「Ｂｌａｃｋｏｕｔ Ｐｅｒｉｏｄ」。不過

，大行紛紛跳出來，預計聯儲局本周可能加息０﹒７５％，因美國上周五（１０日）的消費物價

指數再創４０年高位。投資者要客觀判斷，加０﹒７５％的可能性有幾大呢？



第一，５月ＣＰＩ升８﹒６％，再創４０年新高，當然超過市場預期，但回看３月當時升

８﹒５％、４月升８﹒３％、而今次的８﹒６％，仍然在一個可預測的範圍。第二，美聯儲主席

鮑威爾早前已經說過排除一次加息０﹒７５％的可能性；第三，美聯儲亦都會避免給市場驚嚇，

而且過去３０年，也未曾試過一次加０﹒７５％。在美國消費者信心下降、美股連續兩日急跌情

況之下，筆者認為美聯儲今次只會上調５０點子，預期美股會出現反彈。



在美國激進加息陰影下，恒指昨天跌穿２１４００點支持位後，預期今天要再下試

２０６００點附近，不過此水平應可守得住，短線可博反彈。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華

》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

