《缸邊隨筆－石鏡泉》反艇

《缸邊隨筆》昨日（１３日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：４；下跌板塊：２９。



至４：３０收，上升板塊：５；下跌板塊：２８。



前市恒指收：２１８０６﹒１８。



昨市恒指收：２１０６７﹒５８；跌７３８﹒６。



前市期指收：２１６９５。



昨市期指收：２０８８３，跌８０２。



前市低水：１１１；昨市低水：１７５。



前市大市成交：１８０３﹒４７億元。



昨市大市成交：１５９３﹒９２億元，減２０９﹒５５億元。



前市期指成交：１０７３７６張。



昨市期指成交：１２０８６７張，增１３５００張。



市場上周五尚賭５月美通脹見頂，美儲局加息就不用狠，未必要加５０點子，加２５點子便

夠。但公布出來的８﹒６％通脹率，立使市場反艇。道指要跌逾８００點，到昨日亞洲時段，仍

未止跌，原因是市場急調整對美儲局會加７５點子息的可能性。



問題來了。



假如美儲局果加７５點子息，市場會插幾多？估計不多，因為大家都早消化了這消息。



如美儲局加多於７５點子息，市場會跌一跌，然後回彈。



如美儲局只加５０點子息，市場會Ｈａｐｐｙ，市應彈，彈幾多？要看這兩天來投資者為加

７５點子息做了幾多準備，是偷雞式準備還是全心全意地準備。準備愈足，反彈力度愈足。



美息會急升，累到日圓大跌，跌穿１３５位。日本財金官員開始擔心會不利日經濟，但日本

不可能在未得美國同意前干預日匯，只要這個「美國同意」一日不得，日匯將會續跌。無法，日

本只是美國的附庸國，這是日匯的悲哀。



日匯續跌，會拖累人仔亦跌，昨日就跌了。因為日貨和貶值較多的亞洲貨幣會使中國貨貴了

（如人仔不貶值的話），會影響中國出口，而中國今時十分需要強勁出口（銷貨）來撐經濟。



人仔貶值，Ａ股普遍會受壓，因為投資者在將股價換回本國貨幣時，是有跌。而這亦會限制

了人行降準的幅度，這又回過頭來，減弱了中國以貨幣政策來撐經濟的選項，真難做。等坐艇好

了，希望不反艇。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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