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14/06/2022 08:29

《新股上市》快狗打車（２２４６）赴港上市，入場費約４３４３元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》快狗打車（０２２４６）為內地第三大線上同城物流平台，現
計劃在港上市，全球發售３１２０萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周五
（１７日）中午公開招股，招股價２１﹒５０元，一手２００股「入場費」為４３４３﹒３５元
。該股預期本月２４日掛牌，上市聯席保薦人瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。
　　快狗打車通過在平台上匹配司機及托運人，促進按需同城物流。該公司經營兩個品牌，分別
是中國內地的「快狗打車」及亞洲其他國家和地區的「ＧＯＧＯＸ」。「ＧＯＧＯＸ」（前稱
ＧＯＧＯＶＡＮ）於２０１３年在香港成立，其後業務已擴展至新加坡、韓國及印度。「快狗打
車」（前稱５８速運）於２０１４年在中國內地推出。
　　該公司上市引入兩名基石投資者，分別是奇瑞控股及廣發全球資本，分別出資５０００萬美
元及１３５０萬美元，各認購發售股份約５８﹒５％及１５﹒８％（假設超額配售權未獲行使）

　　該公司預期集資淨額約５﹒６７３億元，當中約４０％用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度
，約２０％用於開發新服務及產品以增強變現能力，約２０％用於在海外市場尋求戰略聯盟、投
資及收購，約１０％用於提升技術能力及增強研發能力，餘下約１０％用於營運資金及一般公司
用途。（ｍｈ）

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