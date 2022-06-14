《專家之言－李偉傑》若猛加息美股恐劇震，港股氣氛暫仍偏正面

《專家之言》美國上周五（１０日）公布５月份ＣＰＩ按年上升８﹒６％，撇除食品及能源

因素核心ＣＰＩ升６％，兩數據超出市場預期，本人覺得是市場早前預期得過分樂觀，市場預計

５月份美國ＣＰＩ上升８﹒３％，不過見歐元區通脹已升至８﹒１％高於預期，因此是市場預期

樂觀下帶來落差，美國通脹繼續創４０年高下，最頭痛在於美國加息加得快又恐防影響經濟出現

滯脹，加息力度不足又不能遏止通脹，另外亦疊加今年開始縮減資產負債表，本人認為美國已經

錯過了最佳加息時間，去年美國已開始通脹壓力升溫，令市場難以理解在於為何長時間解釋為短

暫性因素，當然加息後對美國經濟帶來壓力，相信是一直以來聯儲局掩飾藉口，較早前市場預料

美國聯儲局將於６月及７月加息０﹒５厘，不過通脹數據公布後利率期貨市場顯示預計７月加息

０﹒７５厘比例由１９％增加至３２％，因此預計美股大幅震盪依然未曾完結，反彈阻力維持在

３３５００點水平。



＊５０天線倘失守恐跌至二萬點，惟近期走勢並不跟美股＊



相反內地５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升２﹒１％與前值持平，通脹未見帶來壓力

，因此貨幣政策仍可以具有彈性，以應對外圍經濟狀況帶來的影響，上周預料６月份恒指有望挑

戰１００天移動平均線２２０９８點水平，上周恒指已成功挑戰該位置，現階段受美國高通脹壓

力下，由高位回落，短線預料在２０８００點至５０天線２０９５０點水平將出現初步防守區間

，假若該水平不能成功靠穩要挨至２００００點附近才能喘定，不過港股近期抽升並不是跟隨美

國股市，主要市場資金更為關注內地疫情紓緩以及科技股投入熱情加大，加上亦等待中美貿易談

判結果，暫時６月投資氣氛仍偏向正面，１００天移動平均線作為主要阻力線，估計仍有一至兩

次挑戰機會，屆時可留意成交量能否配合以及政策面有否帶來憧憬。《財經評論員 李偉傑》（

筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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