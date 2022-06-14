《盤後部署》恒指今天低開平收，２０３００料為關鍵防守位

《經濟通通訊社１４日專訊》港股今天走勢反覆，低開２８４點報２０７８３，最低見

２０７１７，臨近早市完結跌幅略為收窄，半日跌１９１點報２０８７６。午市中段曾回升逾

１００點，升至最高位２１１７５後缺乏承接，惟臨近收市跌至２０９７９後反覆向上。恒指今

天平收，報２１０６７，主板成交１３３０﹒４７億元。國企指數報７３３３，跌６點或跌

０﹒０９％。恒生科技指數報４５９５，跌２點或跌０﹒０６％。

今天港股跌勢未有擴大，主因部分重磅藍籌股撐市。美團（０３６９０）低開０﹒９６％報

１８６﹒４元，之後走勢逐步向上，盤中高見１９７﹒４元，收市升３﹒２９％，報１９４﹒４

元；匯控（００００５）終止過去５個交易日跌勢，升１﹒７６％，報４９﹒５５元。中銀香港

（０２３８８）升４﹒８％，為全日表現最佳藍籌；相反「信義系」股票受壓，信義光能

（００９６８）及信義玻璃（００８６８）分別跌３﹒５２％及３﹒３％，前者更墊底藍籌股。

阿里巴巴（０９９８８）低開逾５％，尾段跌幅略為收窄，跌２﹒５１％，報１０１﹒２元，重

上１００元心理關口。

恒指今天低開平收，日線圖上仍守得住２０及５０天線，而以黃金比率回調指標推算，由５

月１０日低位１９１７８量度至６月９日高位２２１４２，恒指今天在０﹒５倍回調目標

２０６６０之上收市。然而，本周聯儲局將議息，市場人士普遍推高加息預期至０﹒７５厘，港

股短線走勢仍待議息結果及聯儲局主席鮑威爾議息後的言論，恒指由５月１０日至６月９日反彈

浪中的０﹒６１８倍回調目標２０３１１不容有失。

個股方面，內地多地電力部門、相關機構預測認為，今夏部分地區存在一定的用電缺口，帶

動煤炭Ａ股抽升。煤炭Ｈ股方面，兗礦（０１１７１）表現較好，收市升１﹒９６％，報

２８﹒６元。在日線圖上，兗礦股價連續兩日企穩在１０天線，目前尚處一底高於一底形態，

ＭＡＣＤ牛差仍平穩，短線料有動力重上歷史高位２９﹒４５元。（ｅｒ）

