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14/06/2022 09:51

【外圍經濟】ＭＳＣＩ全球指數較高位下滑２１％，周一跌入熊市

　　《經濟通通訊社１４日專訊》覆蓋新興和已開發國家市場的ＭＳＣＩ全球指數，周一（１３
日）跌幅擴大，收報５９７﹒６４點，較去年１１月中高位下滑２１％，與標普５００指數雙雙
跌入熊市。分析指出，美國通脹衝上４０年新高，基金經理人轉投美元等避風港。（ｊｆ）

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