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14/06/2022 11:55

【國際要聞】白宮證實拜登總統將於下月訪以色列及沙特

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國白宮周日（１２日）向美媒證實，總統拜登將於下月訪問
中東。雖然白宮沒有透露具體出行日期，但據美媒報道，他預計於１４至１５日先訪問以色列，
隨後訪問沙特阿拉伯。白宮官員透露，拜登中東之行將聚焦於為美國民眾帶來成果，並結束中東
戰爭。（ｊｆ）

　

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