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14/06/2022 15:41

【外圍經濟】德國５月ＣＰＩ按年升７﹒９％，創近５０年新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》德國統計局周二公布的數據顯示，該國通脹加速，５月消費者
物價指數（ＣＰＩ）按年升７﹒９％，是１９７３年以來最高水平。調和歐盟標準計算，同期
ＣＰＩ按年升８﹒７％，與上月３０日公布的初值持平。統計局表示，能源和食品價格上漲推動
了通脹增速。（ｊｆ）

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