《台股攻略－黃振宇》台股今日收１６０４７點，小跌２３點

《台股攻略》昨夜（１３日）美股重挫，ＶＩＸ指數飆升超過２５％，公債孳息率出現倒掛

現象，使經濟衰退疑慮再起。台股今日（１４日）開低震盪，指數一度挫超過２００點，午盤過

後低接買盤進場，指數一路拉抬至近平盤，終場收１６０４７﹒３７點，萬六關卡失而復得，小

跌２３﹒６１點，成交金額為２２６６﹒９８億元（新台幣．下同）。

權值股方面，晶圓代工廠台積電跌勢收斂，早盤一度下跌至５０７元，終場小跌３元，收

５１３元；鴻海平盤，收１１１﹒５元；聯發科下跌０﹒７９％，收８８０元。ＡＢＦ族群反彈

，景碩小升約１％，收１６３元。貨櫃三雄方面，陽明升２﹒４９％，長榮升０﹒７７％，萬海

平盤。航空雙雄收黑，華航跌０﹒７８％，收２５﹒３元；長榮航跌近１％，收３２﹒３５元。

金融族群受惠加息趨勢，股價走強，中信金升１﹒７６％，收２６元；富邦金升０﹒３２％，收

６２元。

美國通脹創下４０年新高，引發市場擔憂，聯準會恐加快加息步伐由２碼調整為３碼，加大

外資匯出台股力道，近日台股震盪劇烈，短線上可考慮聚焦表現相對強勢的族群，如ＰＣＢ及電

池材料，兩者分別受惠業績面及政策面題材，短線可多加留意。因通脹仍有變數，聯準會貨幣政

策存在不確定性，預料台股第三季將維持區間震盪格局。產業方面，半導體、電動車、低軌衛星

、綠能及儲電等族群會被看好。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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