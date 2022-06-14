《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨小時圖形勢開始轉強

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為協鑫科技（０３８００）、理想汽車（０２０１５）與新東方（０９９０１），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選新地（０００１６）、ＥＳＲ（０１８２１）與中國太保（０２６０１）。

雖然今早（１４日）港股跟隨顯著再淡的美股低開，跟進的沽盤不多，好友大戶亦再度入市

維持秩序。恒指期貨陰陽燭小時圖上喜見陽燭，代表２０５７４前有不俗的即市支持。ＲＳＩ升

回其５小時平均線之上，令指標率先轉好，ＳＴＣ的％Ｋ亦蓄勢升破％Ｄ，發出買入訊號。若論

跌幅，自２２０２５起的跌浪是有條件完結的，但好友須於下午加倍努力，令對手知難而退。市

況所見，今早科技股的買盤仍有待變得積極，大市現處於可回升，但尚未發力的階段。本欄認為

，持有指數熊證者宜開始分批沽貨計數。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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