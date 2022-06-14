【虛幣世界】有報道指加息７５點子，加密貨幣持續遭拋售

《經濟通通訊社１４日專訊》有報道指聯儲局本周議息後或會宣布加息０﹒７５厘，引發股

市拋售加劇，加密貨幣同樣未能止血，比特幣跌至２３０００美元水平，以太幣亦跌至１２００

美元位置，市場恐慌情緒加劇，分析指這輪熊市可能要到六月尾才有轉機，而本周議息將成為跌

勢何時喘定的指標。

另外，有消息指大型加密貨幣貸方Ｃｅｌｓｉｕｓ停止了提款，該公司最近在４月份聲稱持

有至少１５萬粒比特幣，按當前價格計算價值約３５億美元；而幣安亦短暫停了比特幣提款。外

匯經紀商Ｏａｎｄａ的高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，人們對加密貨幣的看法很

糟糕，比特幣如果價格走勢跌破２００００美元，往後的情況可能更加惡劣。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６３７５﹒５４元（美元．下同），跌０﹒７５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４００﹒４８元，跌２﹒３９％；艾達幣報

０﹒４７６１元，跌２﹒９２％；瑞波幣報０﹒３４１５元，跌０﹒５３％。（ｕｌ）



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