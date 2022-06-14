《談國論企－黎偉成》魏?和警告如挺台獨會打到底

《談國論企》中國國務委員兼國防部長魏?和於２０２２年６月１２日在新加坡第１９屆香

格里拉對話會上，就《中國對地區秩序的願景》議題作大會發言，特別就台灣問題作出嚴正聲明

，十分明確指出：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打

到底，這是中國不二的選擇」，對同場的美歐國防高層是一個嚴重警告。但西方特別是美國政客

政棍肯定會繼續冒險，世界政局瀕危難免，中國有自衛自保強大力量。



＊對美國及各國軍頭明確表態有十分重要的警示＊



要一而再申明：即使中國國家主席習近平３月８日應約同美國總統拜登作視頻通話，直接嚴

正警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，後者亦誓神辟願的表

示「不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，結果「陰毒

王」拜登所「承諾」之「不」，皆反過來「做到足」，類若之以「非」為「是」和信口開河的「

承諾」，屬「慣性」的劣像，充分顯示以美帝為主的所謂「民主」西方社會的一眾政客、政棍之

卑鄙面目。

由是魏?和在新加坡舉行的香格里拉對話會，毫不客氣地對以美國為主和來自世界各國的國

防部長和要員，清清楚楚地指出中國大陸對涉台的事項，乃嚴嚴正正的主權和內政問題，重點有

：

最重要之處，當然為（一）魏?和現職的是中國國務院國務委員，為相當於副總理級的高官

，更為一眾現任國務委員之首，在政治政策的決策有十分重要的地位；更為重要的是國防部長，

和國家軍委副主席。由是他以軍人的身份，直接了當地表示以如果有人「膽敢」把台灣分裂出去

，所用的「膽敢」字眼，是十分嚴重的警告，因「中方一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到

底，這是中國不二的選擇」，軍頭講話和指揮，軍隊肯定和赴湯蹈火回應，高規格的完成任務。

此這更是維護主權和國家統一大事。

我重申：相信中國的軍事力量絕對可與美國較量，理由為（Ｉ）中國軍隊和國防建設現代化

，艦艇、戰機、導彈等都是新建的和高尖現代化、信息化，更有地球任何一個角落無可逃避的精

準的「天眼」，和５Ｇ＋的建設和應用站在世界最先進前列，打現代、信息戰，對美國現有設備

陸續過時的艦隊，有優勢。和（ＩＩ）實戰，即使沒有，但大陸軍隊（ｉ）在台灣周遭進行的實

彈演練，相當頻密，（ｉｉ）攻島、登島，強大的演練和軍備，已為強項；（ｉｉｉ）各種先進

短、中遠程導彈皆備。此為魏?和以「膽敢」把台灣分裂出去的用語的重大支持力量。

尤其是魏?和就台灣問題所言，有根有據（二）「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內

政。祖國統一是絕對要實現的，統一是民族大業、是歷史大勢，任何人?何勢力都無法阻擋。和

平統一是中國人民最大的願望」，所言重點為大陸要「和平統一」，以完成統一的民族大業，「

不惜一戰、不惜代價和一定會打到底」乃逼不得已選項。



＊由暗示到明確警告美國切勿干涉中國內政＊



此因（三）有人要搞「台獨」，而魏?和強調分裂絕對沒有好下場，並明確地表示：民進黨

當局圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀，拒不承認「九二共識」，搞「漸進式」台獨，甘當外國

反華勢力的馬前卒。淪為「棋子」者，終將成為「棄子」而被犧牲。

更表面暗示而實際明確地警告（四）美國當年為國家統一打了南北戰爭，中國非常不願意發

生這樣的內戰，但也將堅決粉碎?何「台獨」圖謀。

外部勢力干涉絕對不會得逞。有的國家在台灣問題上背棄一個中國原則和承諾，縱容支持「

台獨」分裂勢力倒行逆施， 還動不動就打「台灣牌」、拿「與台灣關係法」說事，用單方面炮

製的國內法管別國的事、干涉別國內政，中方堅決反對。

魏?和之言，誰都聽得明白！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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