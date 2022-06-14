《中概異動》納指大跌逾４％，阿里（９９８８）低開逾５％

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）現價跌５﹒３５％，報９８﹒２５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒９％。該股成交約３５１萬股，涉資３﹒４７億元。

美國５月通脹未有見頂跡象，《華爾街日報》有報道指聯儲局本周議息後或會宣布加息

０﹒７５厘，引發股市劇烈拋售，道指勁挫８７６點，納指大跌４﹒６８％。

中概股難獨善其身，阿里（ＢＡＢＡ）早前升勢難擋，隔晚亦借勢大幅回調，急跌

１０﹒３１％報９８﹒５２美元。京東（ＪＤ）跌４﹒１９％報５８﹒９３美元，拼多多

（ＰＤＤ）大跌９﹒２４％報５４﹒４１美元，網易（ＮＴＥＳ）跌４﹒０８％報１０１﹒３４

美元，百度（ＢＩＤＵ）跌７﹒６９％報１３１﹒８８美元，蔚來（ＮＩＯ）挫１１﹒８５％報

１５﹒９９美元。惟個別股份如網易、百度及蔚來等盤後皆輕微回升。



＊科技股低開惟跌幅較美股細＊



京東集團（０９６１８）跌２﹒１７％，報２３４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅６﹒７％；網易（０９９９９）跌０﹒６８％，報１６１﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅６﹒３８％；美團（０３６９０）跌０﹒９６％，報１８６﹒４元，以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅１０﹒４７％；騰訊（００７００）跌２﹒５５％，報３６７﹒４元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒３２％；百度（０９８８８）跌５﹒９％，報

１３０﹒９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒６８％。

新能源車股難逃一跌；蔚來（０９８６６）跌８﹒６５％，報１２７﹒８元，以現價計，該

股暫連跌４日，累計跌幅２０﹒９２％；小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒４８％，報９６元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１﹒１１％；理想汽車（０２０１５）跌２﹒５２％，報

１１６元。

現時，恒生指數報２０７８３，跌２８４點或跌１﹒３５％，主板成交３３﹒８１億元。國

企指數報７２３１，跌１０９點或跌１﹒４９％。恒生科技指數報４５０４，跌９４點或跌

２﹒０５％。

即月期指新報２０６８１，跌２０６點，低水１０３點。即月國指期貨報７１７５，跌８１

點，低水５６點。即月科指期貨新報４５０５，跌６５點，低水７點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９８﹒２５元 跌５﹒３５％

京東集團（０９６１８） ２３４﹒００元 跌２﹒１７％

網易（０９９９９） １６１﹒５０元 跌０﹒６８％

美團（０３６９０） １８６﹒４０元 跌０﹒９６％

騰訊（００７００） ３６７﹒４０元 跌２﹒５５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８５﹒８０元 跌５﹒６４％

百度（０９８８８） １３０﹒９０元 跌５﹒９０％

快手（０１０２４） ８４﹒８０元 跌１﹒９７％

蔚來（０９８６６） １２７﹒８０元 跌８﹒６５％

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒００元 跌４﹒４８％

理想汽車（０２０１５） １１６﹒００元 跌２﹒５２％

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（ｈｃ）

