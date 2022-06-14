《中概異動》新東方低開３％摩通升目標至１９元，新東方在綫續升

《經濟通通訊社１４日專訊》新東方（０９９０１）現價跌３﹒３１％，報１４元，該股成

交約１７萬股，涉資２３６萬元；新東方在綫（０１７９７）升８﹒４９％，報９﹒４６元；東

方教育（００６６７）無升跌，報４﹒０５元；中教（００８３９）跌１﹒０７％，報７﹒４元

。

新東方獲摩通調升目標，由１１元升至１９元，幅度７２﹒７３％；評級由「中性」調高至

「增加比重」。

新東方早前宣布轉型直播領域。新成立的直播帶貨平台「東方甄選」的直播室在成立幾個月

後，在社交網絡上突然爆紅，原本為英文老師的員工用中英文雙語講解產品，用「邊教學邊帶貨

」的方式直播，讓觀眾在直播帶貨期間學英語。

６月９日至１１日，東方甄選直播間粉絲單日增長分別為４４萬、７７萬、３０萬，合計交

易額增長量分別為２６２萬元、１１２３萬元、５２２萬元人民幣。另外，創始人俞敏洪日前稱

已組建「新東方直播間」隊伍專門推廣教育產品。

現時，恒生指數報２０７８３，跌２８４點或跌１﹒３５％，主板成交３３﹒８１億元。國

企指數報７２３１，跌１０９點或跌１﹒４９％。恒生科技指數報４５０４，跌９４點或跌

２﹒０５％。

即月期指新報２０６８５，跌２０２點，低水９９點。即月國指期貨報７１７６，跌８０點

，低水５５點。即月科指期貨新報４５１１，跌５９點，高水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方（０９９０１） １４元 跌３﹒３１％

新東方在綫（０１７９７） ９﹒４６元 升８﹒４９％

東方教育（００６６７） ４﹒０５元 無升跌

中教（００８３９） ７﹒４元 跌１﹒０７％

希望教育（０１７６５） ０﹒５７元 跌１﹒７２％

思考樂（０１７６９） ０﹒６９元 升２﹒９９％

天立教育（０１７７３） ０﹒７７元 升１﹒３２％

中國春來（０１９６９） ２﹒１８元 無升跌

創聯教育（０２３７１） ０﹒０３５元 無升跌

宇華教育（０６１６９） １﹒２６元 跌０﹒７９％

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（ｅｒ）

