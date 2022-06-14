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即市新聞

14/06/2022 12:45

《午市前瞻》專家料聯儲局較大機會維持加半厘，之後或會加大幅度

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２０８７６，跌１９１點或０﹒９１％，主
板成交７０１﹒７１億元。恒生中國企業指數報７２５９，跌８０點或１﹒１％。恒生科技指數
報４５２０，跌７７點或１﹒６９％。
　
＊連敬涵：牛證重貨區示或下試２０４００＊
　
　　美國加息風暴越演越烈，早前公布美國５月ＣＰＩ按年增８﹒６％再創四十年新高，市場憂
慮聯儲局或加快加息之際，《華爾街日報》有報道指局方議息後或會宣布加息０﹒７５厘，引發
股市劇烈拋售，隔晚納指大跌４﹒６８％，道指勁挫８７６點。港股今早低開逾３００點後略為
收窄，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指今日低見２０７００水平
後回彈，主要因為美股期指跌勢喘穩，故港股沽壓亦暫時紓緩。
　　但連敬涵提到，恒指牛熊證街貨分布圖顯示，儘管今日跌至２０７００水平已殺掉約
１５６０張牛證相對期指，但於２０４００以上水平仍有較多牛證街貨，不排除稍待牛證街貨累
積後，大市或會下殺至２０４００水平。他更指出，恒指跌穿２０９００點的五十天線水平後，
要重上該水平或會遇到阻力。
　
＊鮑威爾偏鴿，今次較大機會先維持加息０﹒５厘＊
　
　　美國議息前夕驚傳或於今次加息０﹒７５厘，連敬涵認為今次加０﹒７５厘的機會一半半，
因為加０﹒５厘已近乎肯定，但至於會否於今次即時上升至加０﹒７５厘，他分析指過往聯儲局
主席鮑威爾態度都較為觀望，而且美國政界中人以至聯儲局官員，都有較多人傾向認為高通脹為
暫時性，而非結構性增長，加上鮑威爾一向非鷹派做派，故認為今次加０﹒５厘機會仍然較大。
　　連敬涵預期，若下一項通脹數據仍顯示通脹升溫，聯儲局或會於７月一次議息才「落重藥」
加０﹒７５厘，而且一旦加快加息步伐，９月便有更大機會同樣加０﹒７５厘。
　
＊科技股下半年難看好＊
　
　　科技股今日與大市一樣跌後見支持，連敬涵指出若最終今次只加息０﹒５厘，科技股故然反
彈，但若加０﹒７５厘則會令科技股跌幅加劇，加上恒指仍有下試２０４００點風險，科技股難
免再有一輪跌勢，建議不要急於低撈科技股。
　　連敬涵又提到，如果加息幅度如市場預期一樣加大，科技股後市亦難以看好。他指，早前市
場憧憬監管鬆綁兼有政策扶持，但此後內地疫情反覆而且政策利好作用消化後，中國經濟再度轉
淡下，科技股基本面情況轉差，業績亦難有好表現。（ｈｃ）

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