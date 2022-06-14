《美元走勢－羅明立》考慮維持逢低買入美元的策略

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒５９ １３４﹒８２ １３３﹒８５

歐元╱美元 １﹒０４４１ １﹒０４７５ １﹒０３９５

英鎊╱美元 １﹒２１６２ １﹒２２０９ １﹒２１１９

美元╱瑞郎 ０﹒９９３７ ０﹒９９７９ ０﹒９９０２

美元╱港元 ７﹒８４９９ ７﹒８５００ ７﹒８４９３

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《美元走勢》美國上周五（１０日）公布超預期ＣＰＩ數據，導致市場預期和恐慌情緒仍在

不斷發酵。美國５月ＣＰＩ同比增８﹒６％，高於４月的８﹒３％和３月的高點８﹒５％，打破

了市場早前認為的通脹見頂論。在ＦＯＭＣ即將舉行議息會議之際，一眾分析師和媒體大幅轉鷹

，紛紛預期聯儲局或在本周會議上加息７５個基點，並且在接下來的７月會議也可能繼續加息

７５個基點。

聯儲局官員早前曾暗示，可容忍失業率在一定程度上增加，以採取更堅決和強硬的政策措施

抗擊通脹。市場恐慌情緒高漲，各種資產均被拋售，基準１０年期美國國債孳息率最高升至

３﹒４４％的１１年高位。美元則受到追捧，美元指數一度上揚至１０５﹒２９的新高，隨後略

有回落。

在美元兌日圓突破１３５的２０年高位之際，日本央行行長黑田東彥首度表示近期的日圓快

速走弱對經濟不利，將繼續密切關注匯率對經濟的影響。但日本央行仍繼續實施超寬鬆貨幣政策

，周二（１４日）將額外購買５０００億日圓５－１０年期國債。

英國經濟繼續陷入萎縮之中，周一（１３日）公布的英國４月ＧＤＰ數據環比下跌０﹒３％

，差於市場預期和前值，即使英倫銀行已經連續４次加息並將利率升至２００９以來的最高水平

，仍無法壓止通脹的飆升，反而使經濟增長陷入停滯，未來一段時間的增長或將落後於全球主要

經濟體。而在聯儲局可能加大政策收緊力度的時候，其他主要經濟體面臨的息差和資產拋售壓力

將更大。美元在中短期內受惠於加息和避險情緒追捧仍有上行動力，可以考慮維持逢低買入美元

的策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５００ １﹒０３５０ １﹒０５５０

美元兌日圓 買入日圓 １３４﹒８０ １３２﹒８０ １３５﹒３０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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